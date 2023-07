Aos 65 anos, Pedro Bial é casado com quem?

Pedro Bial, 65 anos, já teve vários casamentos públicos, entre os mais famosos com as atrizes Fernanda Torres e Giulia Gam - relação que terminou rodeada de polêmicas. Hoje, o jornalista é casado com Maria Prata, 42 anos. Conheça a história de amor.

Quem é a esposa de Pedro Bial?

O apresentador Pedro Bial é casado com a também jornalista Maria Prata desde 2015, e juntos são pais de Laura, 5 anos, e Dora, 3 anos. Essa é a primeira união oficial do global.

Além de jornalista, Maria Prata é também consultora de inovação, empreendedorismo e moda. Em 2005, aos 25 anos, ela assumiu a editoria de moda da revista Vogue, e passou também pelas revistas Casa Vogue, Iguatemi, Harper's Bazaar Brasil, entre outros nomes badalados do meio que a tornaram referência. Ela chegou até a integrar a BoF 500, lista das 500 pessoas mais influentes da moda mundial pelo The Business of Fashion, em 2016.

Já em 2015, ela deu início a carreira como apresentadora no Mundo S/A, da GloboNews, programa que além de apresentar também foi editora-executiva durante cinco anos. Além disso, também foi comentarista do Estúdio I no canal da TV fechada. Hoje, ela é diretora editorial do Grupo Iguatemi e também atua como criadora de conteúdo digital nas redes sociais.

Outros relacionamentos marcaram a vida do apresentador e ganharam os holofotes. Entre 2000 e 2009, ele esteve com a cineasta Isabel Diegues, com quem teve o filho José Pedro, hoje com 21 anos. O global também se relacionou com a jornalista Renée Castelo Branco, o que resultou na herdeira mais velha do apresentador, Ana Bial, de 35 anos. Ele também é pai de Theo, filho com Giulia Gam.

Ao todo, Pedro Bial tem cinco filhos.

Veja - Pedro Bial e Glória Maria foram casados? Jornalista desmentiu boato

Por que Giulia Gam e Pedro Bial se separaram?

Um dos relacionamentos mais famosos da vida de Pedro Bial foi com a atriz Giulia Gam, hoje com 56 anos. O casal ficou junto entre 1996 a 1999, e o divórcio foi polêmico, com direito a briga na justiça pela guarda do filho Theo.

Inicialmente, o jornalista conseguiu a guarda provisório do filho, mas Theo acabou ficando ao lado da mãe, que conquistou a guarda oficial do menino.

Intérprete de Heloísa em Mulheres Apaixonadas, Giulia Gam contou em entrevista para a Marie Clare, em 2013, que não houve um fato específico que culminou no término. A atriz disse que não foi uma briga feia ou infidelidade que causou a separação. "Aconteceram muitas coisas externas, circunstâncias de vida mesmo e que eu, ou nós dois, não tivemos maturidade para lidar", explicou.

Leia também - Fim de temporada! Veja o que fica no lugar do Linha Direta, programa apresentado por Bial