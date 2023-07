Hoje tem Linha Direta? Veja o que fica no lugar

Sucesso em seu retorno às telinhas, o programa criminal apresentado por Pedro Bial se tornou uma programação obrigatória para muitos telespectadores nas quintas-feiras. Hoje, 20 de julho, tem Linha Direta? TV Globo já tem substituta para a atração e cronograma oficial do canal já está desenhado para as próximas semanas.

Linha Direta volta só em 2024

A temporada de 2023 do Linha Direta acabou e agora o programa de Pedro Bial só retorna em 2024. Neste retorno após 15 anos fora do ar foram exibidos apenas 10 episódios entre o dia 4 de maio e 6 de julho.

Com isso, a programação da Rede Globo hoje tem outro projeto em exibição nas noites de quintas-feiras, o reality show de sobrevivência No Limite e a série The Good Doctor: O Bom Doutor. Antes do Linha Direta era exibido a série Cine Hollywood na programação do canal, mas a produção também foi encerrada, pois transmitiu o último episódio de sua terceira temporada uma semana após o final do programa criminal, no dia 13 de julho.

Desta forma, atualmente o No Limite começa às 22h25, logo após a novela Terra e Paixão, e a série norte-americana estrelada por Freddie Highmore vem em seguida, às 23h45.

Essa programação irá se entender pelas próximas semanas. O No Limite tem previsão de exibir 10 episódios nesta nova temporada e fica no ar até pouco depois da segunda quinzena do mês de agosto, pois vai ao ar nas telinhas duas vezes na semana, terça e quinta-feira.

Já a quinta temporada de The Good Doctor: O Bom Doutor, em exibição na Globo desde o dia 13 de julho, deve ficar um pouco mais no ar e terminar só em meados de outubro, por contar com um total de 18 episódios e ser transmitida apenas nas quintas-feiras.

Temporada de 2023 do Linha Direta ajudou a prender foragidos

Além de bons números de audiência para a faixa, o sucesso do retorno do programa Linha Direta aparece também nas prisões realizadas após as exibições de alguns programas que trouxeram casos com foragidos.

O primeiro deles foi Lennon Menezes Maia, de 31 anos de idade, que teve o nome e rosto expostos no programa do dia 18 de maio e foi preso ainda no final daquele mês. Ele é acusado de participar da morte da menina Lorena Ferreira Rodrigues, de 2 anos, em 2022, no Amazonas. A tia da criança confessou ser responsável pelo crime e que teve a ajuda do companheiro.

Giliane Lindsai da Silva Abreu, de 28 anos, suspeita de ser líder de um grupo que comete estelionato, ameaças e suborno pela internet estava foragido desde 2021, quando ocorreu a primeira fases das investigações contra o grupo. Depois do episódios O Golpe dos Nudes ir ao ar no dia 25 de maio, Giliane foi presa no dia 15 de junho. Segundo informações do Correio Braziliense, a prisão dela e de mais 33 acusados de integrar a quadrilha foram decorrentes de denúncias de identificação por meio do Linha Direta.

Outro caso que também ganhou desfecho após aparecer no Linha Direta foi a da morte da jovem trans de 16 anos Renata Ferraz, que foi assassinada em abril de 2022 em patos, na Paraíba. O caso apareceu no programa do dia 1 de junho, que tratou sobre homofobia, e apresentou como executor do crime o foragido Giovani de Lima Galdino Silva. O rapaz foi preso em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de julho.

