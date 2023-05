Como está Giulia Gam hoje, a Heloísa de Mulheres Apaixonadas

A atriz Giulia Gam hoje está longe das novelas, mas retornou a trabalhar na televisão neste ano após fazer uma pausa na carreira para tratar a depressão. A intérprete de Heloísa em Mulheres Apaixonadas (2023) é uma das atrizes do seriado “Histórias Quase Verdadeiras” e tem outros projetos pela frente.

Por onde anda Giulia Gam hoje?

Depois de mais de 30 anos de carreira, Giulia Gam fez uma pausa em 2014 para cuidar da saúde mental após ser diagnosticada com depressão.

“Eu realmente tive uma depressão. Nessas horas, a gente tem que pedir ajuda médica. Muitas vezes, a gente não percebe que está tendo uma depressão porque ela se manifesta diferentemente para cada pessoa, mas você tem que procurar um terapeuta, um psiquiatra e superar. A cabeça e a alma da gente são muito complexas e sensíveis”, contou em entrevista ao UOL em agosto de 2022.

Sua última novela foi há nove anos, quando esteve em “Boogie Oogie”, exibida no horário das 18h. Giulia só retornou ao trabalho como atriz em 2020 ao participar do filme “Distrito 666”, filme disponível na HBO Max lançado em 2021. Charles Paraventi, Thaila Ayala e Marcos Breda também estão no elenco.

No mesmo ano, participou do longa-metragem “O Auto da Boa Mentira”, que ganha uma versão para a TV em 2023 com o título “Histórias Quase Verdadeiras”.

Em janeiro deste ano, Giulia Gam revelou em entrevista à Heloísa Tolipan que tem outros planos como atriz pela frente. “Estou namorando projetos. Um deles é para o streaming. Tenho me preparado para voltar a atuar. Estou tendo uma rotina legal de academia, de exercícios, participando de muitas leituras e cursos online, tentando também, conhecer melhor os atores cariocas de teatro, já que eu acabava contracenando mais com o pessoal da TV”, revelou.

A atriz também esteve no teatro antes do início da pandemia. Giulia Gam participou da peça “Os Sete Afluentes do Rio Ota” em 2019.

Giulia Gam é mãe de Theo Bial, 25, fruto de seu casamento com o jornalista Pedro Bial. O casal se separou em 2000.

O que acontece com Heloísa em Mulheres Apaixonadas?

A atriz interpretou Heloísa na novela Mulheres Apaixonadas, trama de Manoel Carlos que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Essa é uma de suas personagens mais marcantes.

Heloísa é a irmã caçula de Helena (Christiane Torloni), a protagonista da novela, e Hilda (Maria Padilha). A personagem é uma mulher problemática que nutre uma paixão doentia pelo marido Sérgio (Marcello Antony), o que lhe torna uma pessoa ciumenta e insegura.

Na reta final da trama, quando ela e o marido já estão separados, Heloísa tenta cometer suicídio, se afogando no mar, por não ter mais o amor de Sérgio, principalmente depois de saber que ele está namorando Vidinha (Júlia Almeida).

Heloísa, no entanto, não morre. A personagem é internada em uma clínica psiquiátrica e recebe alta no final de Mulheres Apaixonadas. A irmã de Helena afirma que continua amando Sérgio, mas não reatará o casamento. O ex-marido da personagem se surpreende ao vê-la feliz e equilibrada.

Mulheres Apaixonadas está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo de segunda a sexta, às 17h10, horário de Brasília. A partir da segunda semana de exibição, após o fim de O Rei do Gado (1996), a trama ocupará toda a faixa de horário.

Os capítulos do sucesso de Manoel Carlos também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay. Os espectadores que tiverem um plano pago só precisam procurar pelo título na aba de busca.