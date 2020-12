Apesar da pandemia, Neymar dará festa de 5 dias para 500 pessoas

Ao mesmo tempo em que a web ‘cancela’ o humorista Carlinhos Maia por conta da festa de Natal que supostamente deixou 47 funcionários doentes, o jogador Neymar prepara uma comemoração de cinco dias de duração para 500 convidados em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, de acordo com o colunista do O Globo, Ancelmo Gois.

Festa terá cinco dias e 500 convidados

De acordo com as informações divulgadas pela coluna de Ancelmo, Neymar reuniu 500 pessoas para uma festa que começou na sexta (25) e deve durar até o Reveillon. Uma banda foi contratada para tocar durante todo o período e, para evitar perturbar os vizinhos, até mesmo um isolamento acústico foi instalado.

O colunista Fefito, do UOL, também deu informações de que Neymar teria alugado a mansão por conta da reforma da sua própria casa, e que a diária ficou em torno de R$6 mil. Para driblar as críticas, o jogador proibiu o uso de celulares durante os cinco dias de comemoração para evitar publicações sobre o evento.

Influenciadores convidados para a festa de Neymar

Apesar da medida, entretanto, alguns nomes de possíveis influenciadores que teriam sido convidados para a fetsa de Neymar já começaram a surgir justamente por conta de stories e marcações.

A influenciadora Camilla Loures foi um dos nomes levantados. Camilla publicou stories em um jatinho com amigos e familiares que já aparecem com frequência em seus vídeos e publicações e, em seguida, fazendo check-in na mesma cidade onde a festa de Neymar está acontecendo.

Uma publicação de Martina Sanzi também levantou suspeitas sobre sua participação na festa de Neymar: no Instagram stories, a influencer aparece fazendo o teste PCR para identificar a contaminação por Covid. Ela marcou Veridiana Machado e Eduarda Peixoto, que mais tarde, também postaram fotos em Mangaratiba, onde acontece a festa de Neymar.