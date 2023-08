Após 20 anos, quanto o Belo pagou para o Denilson?

Após 20 anos de uma batalha judicial, Belo e Denilson selaram a paz. O ex-jogador cobrava a quebra de contrato do cantor que deixou o grupo de pagode Soweto e passou a ter uma carreira solo, o que gerou uma dívida milionária. Depois de tanta polêmica, em agosto de 2023 os dois anunciaram que chegaram a um acordo.

Belo quitou dívida com Denilson?

Denilson e Belo fizeram um acordo amigável para acabar com a dívida que é motivo de atrito entre eles há tantos anos, mas não foi revelado o valor exato que o cantor pagou ao ex-jogador de futebol para que os dois colocassem um ponto final na situação.

Porém, o que se sabe é que com as devidas correções monetárias, a quantia total da multa ultrapassava o valor de R$ 7 milhões, de acordo com dados da CNN Brasil. Em 2004, quando Denilson venceu Belo nos tribunais, o valor determinado pela justiça foi de R$ 388 mil, mas como Belo não pagou Denilson na época, a dívida foi subindo ao longo dos anos.

Denilson confirmou - em um vídeo no canal Denilson Show, no dia 11 de agosto - que a briga judicial foi finalizada e que ele "abriu mão dentro de todas as possibilidades que poderiam acontecer", o que pode sugerir que Belo tenha pago um valor abaixo dos R$ 7 milhões da dívida.

Ainda segundo relatou Denilson no vídeo, a dupla chegou a conversar diretamente pelo telefone e não há nenhum atrito pessoal entre eles. Com o fim da disputa, Denilson desejou sucesso para Belo e elogiou o trabalho do marido de Gracyanne Barbosa, brincando que a partir de agora vai poder postar vídeos curtindo as músicas de Belo.

Qual o motivo da dívida?

Para quem não se lembra, a briga de Belo e Denilson nos tribunais virou piada entre o público devido a novela sem fim que o assunto se tornou. Tudo começou em 2000, quando Belo deixou o grupo de pagode Soweto para seguir carreira solo. Um ano antes disso, Denilson havia pago cerca de R$ 1 milhão para ter os direitos da banda e por isso colocou o pagodeiro na justiça, alegando quebra de contrato por parte do cantor.

O processo durou alguns anos e mesmo com a vitória de Denilson no tribunal em 2004, a briga se estendeu por mais 19 anos porque o cantor não pagou o ex-jogador como determinado pela justiça. Ao longo dos anos, o cantor de pagode chegou até a ter seus bens congelados por conta da dívida, segundo noticiou o O Globo em julho do ano passado, mas Denilson ainda não havia recebido o dinheiro. Por isso, a disputa correu por mais um ano, até que enfim agora em agosto de 2023, eles chegaram a um acordo amigável para acabar com o conflito judicial de uma vez por todas.

Assista ao pronunciamento oficial do ex-jogador Denilson sobre a dívida milionária de Belo:

Leia também qual é o patrimônio de Marina Ruy Barbosa