Spoiler: quem saiu da Dança dos Famosos hoje? (18/06)

Mais um participante será eliminado da Dança dos Famosos neste domingo, 18. Restam apenas cinco celebridades na competição, que termina em julho. Mais uma eliminação deve ocorrer nas próxima semana para que seja formada a final com três participantes. Confira quem saiu da Dança dos Famosos hoje.

Belo foi quem saiu da Dança dos Famosos

O cantor Belo se despede do programa hoje, conforme adiantado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles. Apenas um participante deixará a competição na etapa que será exibida neste domingo.

Belo, Rafa Kalimann, Carla Diaz, Priscila Fantin e Bruno Cabrerizo se apresentam no ritmo da valsa. As notas dadas pelos jurados são somadas com as da semana anterior para decidir quem deixa o programa, e quem acumular a menor pontuação é eliminado.

O artista já correu risco de eliminação na semana passada. Belo empatou com Carla Diaz e Daiane dos Santos, sobrando para a plateia decidir quem deveria deixar a atração. A ginasta foi a menos votada, deixando o programa sob grande comoção.

A colunista adiantou que a saída de Belo também deixará a plateia emocionada, que aclamará o cantor após sua eliminação. O artista era um dos favoritos para vencer.

Além do júri técnico formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, o programa também conta com a cantora Simone Mendes e a atriz Barbara Reis, a Aline de Terra e Paixão. Luan Santana é a atração musical da semana.

O Domingão com Huck começa às 18h, horário de Brasília, logo após a exibição da partida entre São Paulo e Palmeiras pelo Brasileirão feminino.

Quem ainda está na Dança?

Restam quatro celebridades na Dança dos Famosos 2023. Apenas três deles vão chegar até a final do programa, que acontece em julho.

Do elenco masculino, resta apenas o ator Bruno Cabrerizo. Entre as mulheres, continuam na competição a influenciadora digital Rafa Kalimann e as atrizes Carla Diaz e Priscila Fantin.

Mais um deles será eliminado no programa da próxima semana. Os três finalistas se apresentam com diversos ritmos na grande final, que decidirá quem deve ser o vencedor da temporada.

O famoso que vencer leva para casa um carro 0km e o troféu. A Dança dos Famosos é um dos poucos realities que não oferece prêmio em dinheiro ao campeão - no entanto, todos os participantes recebem cachê.

Quem já saiu da Dança dos Famosos 2023?

Doze famosos já deixaram a disputa nas últimas semanas. Neste ano, a competição contou com 16 participantes e uma fase inicial em grupos, inédita na competição.

1ª eliminação: Guito e Linn da Quebrada - Ambos deixaram o programa na repescagem da fase de grupos. O ator e a cantora competiram com outros membros do time em que estavam, mas somaram as menores notas e saíram da atração.

2ª eliminação: Bruno Garcia, Tiago Oliveira, Rafael Infante e Gabi Melim - Na primeira repescagem da fase individual, os quatro famosos somaram as notas mais baixas da rodada e foram eliminados. Foi a primeira eliminação quádrupla desta temporada.

3ª eliminação: Nattan e Juliana Alves - O cantor foi eliminado em sua terceira repescagem, depois de ter conseguido se salvar nas duas anteriores. A atriz também somou a nota mais baixa e deixou a competição.

4ª eliminação: Douglas Silva e Heloísa Périssé - A última dupla eliminada foram os atores, que tiveram as menores notas da rodada. Essa foi a última repescagem em que duas celebridades deixaram o programa.

5ª eliminação: Daiane dos Santos - A ginasta empatou com Belo e Carla Diaz, sobrando para a plateia decidir quem deveria continuar na competição. A atleta obteve a menor porcentagem.

