Rica? Qual é o patrimônio de Marina Ruy Barbosa

Um destaque na televisão, internet e moda, Marina Ruy Barbosa, 28 anos, trabalha desde criança e por isso conseguiu juntar um patrimônio milionário de dar inveja em muita gente. Atualmente como vilã na faixa das 7, em Fuzuê, a atriz já esteve em diversas novelas, tem marca própria e é um fenômeno nas redes.

Qual é a fortuna de Marina Ruy Barbosa?

O patrimônio de Marina Ruy Barbosa é avaliado em R$ 300 milhões, segundo levantamento do jornalista Leo Dias, que publicou os números em seu site no final de julho, revelando que ela é a atriz mais bem paga do país, com um salário que chega aos R$ 350 mil mensais.

Marina Ruy Barbosa atua desde criança, mas seu dinheiro não vem só da televisão. A ruiva é empresária, dona da marca de roupas Ginger, além de ser modelo e ainda contar com um grande engajamento nas redes sociais, o que lhe rende contratos publicitários com várias marcas, como Kopenhagen, Loccitane, Pantene, Vivara, entre outras. Só no Instagram, a famosa tem mais de 42 milhões de fãs. No Tiktok, ela tem mais 5 milhões de seguidores, no Facebook são mais de 3,5 milhões e no Twitter mais de 4 milhões.

Em 2022, Marina Ruy Barbosa apareceu pela segunda vez entre os nomes da Under 30 da Forbes Brasil, lista que destaca os empreendedores, criadores de conteúdo e outros famosos de sucesso abaixo dos 30 anos. Ao lado dela no ranking apareceram nomes como a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca, o streamer Casimiro, entre outros.

Marina não é herdeira de atores famosos, ela é filha do fotógrafo Paulo Ruy Barbosa com a artista plástica Gioconda de Souza, e ficou conhecida no país a ingressar na carreira de atriz logo na infância. Seu primeiro papel foi em uma participação especial aos 7 anos de idade na novela Sabor da Paixão (2002), como uma garotinha chamada Marie Costa Ferreira.

Foi só em 2004, com a estreia da novela Começar de Novo, que ela ganhou verdadeiro destaque. Ela interpretava Aninha na trama, uma menina misteriosa que se tornava protegida de Miguel (Marcos Paulo) e no final se revelava um anjo.

Depois deste trabalho, Marina Ruy Barbosa começou a somar vários projetos no currículo e cresceu em frente as telas. Ela atuou em Belíssima (2005 - 2006), Sete Pecados (2007 - 2008), Escrito nas Estrelas (2010), Morde & Assopra (2011), Amor Eterno Amor (2012), Amor à Vida (2013) e Império (2014 - 2015), que teve grande destaque como Maria Isis, a amante do protagonista, o Comendador, papel de Alexandre Nero.

Após anos de carreira, a ruiva ganhou a primeira protagonista da carreira, a jovem aspirante a modelo Eliza, de Totalmente Demais (2015), sucesso da faixa das 7 e criação de Rosane Svartman e Paulo Halm. Depois, a atriz emendou mais alguns projetos de destaque, como Justiça (2016), Pega Pega (2018), Deus Salve o Rei (2018), o filme Sequestro Relâmpago (2018), Bom Sucesso (2018 - 2019) e O Sétimo Guardião (2018 - 2019).

Após uma pausa de quatro anos nas novelas, ela retorna agora como a vilã Preciosa de Fuzuê, nova atração da faixa das 7. A megera é uma empresária a beira da falência que descobre no testamento do pai o paradeiro de um tesouro perdido e a existência de uma irmã perdida.

Quem é o novo namorado da Marina Ruy Barbosa?

Marina Ruy Barbosa está namorando com o empresário Abdul Fares, 35 anos, co-fundador Blue Group Digital e sócio da LP Real Estate. O romance é recente, eles passaram a ser visto juntos em eventos a partir de junho e no começo de agosto oficializaram a união.

Antes de Abdul, Marina namorou com com ex-deputado federal Guilherme Mussi durante um ano, entre 2021 e 2022. Entre 2017 e 2021, ela foi casada com Alexandre Negrão, filho de Xandy Negrão, ex-piloto da Stock Car e fundador do laboratório Medley. Antes destes romances, ela esteve também com o empresário Caio Nabuco, entre 2014 e 2015, e o ator Klebber Toledo, entre 2011 e 2014.

