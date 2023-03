Will Smith e Chris Rock em polêmica no Oscar - Foto: reprodução

Chris Rock e Will Smith viveram um confronto no 94º Oscar, em 2022.

Após tapa em Chris Rock, Will Smith vai no Oscar 2023?

Depois que Will Smith deu um tapa na cara de Chris Rock no Oscar de 2022, alguns podem estar se perguntando se o ator estará presente no Oscar de 2023.

A premiação será apresentada neste domingo, 12 de março, causando algumas especulações sobre se Will Smith estará presente depois de dar um tapa em Chris Rock no palco no Oscar do ano passado.

O tapa veio depois que Rock fez uma piada às custas da esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Instantaneamente, gerou fortes críticas, não apenas dos fãs, mas também de seus colegas de Hollywood, bem como dos próprios membros da Academia. Quanto a Rock, o comediante inicialmente ficou mudo sobre o que aconteceu, mas desde então tem sido mais aberto em sua reação ao tapa, até mesmo lançando um stand-up original da Netflix no qual ele chama Smith de maneira não tão sutil.

Will Smith não vai ao Oscar 2023

O ator Will Smith, que levou para casa a estatueta de melhor ator no ano passado por sua atuação como o pai de Vênus e Serena Williams na cinebiografia "King Richard", foi barrado do Oscar e de outros eventos da academia por 10 anos depois de dar um tapa no comediante Chris Rock no cerimônia de 2022.

É tradição que os ex-vencedores do Oscar distribuam os prêmios do ano atual e muitas vezes digam algumas palavras. Smith era extremamente popular antes do infame tapa, então ele provavelmente estaria na fila para participar de uma forma ou de outra, independentemente.

Ainda não se sabe se Chris Rock comparecerá, embora ele tenha recusado uma oferta para sediar a premiação.

Rock falou sobre a proposta da Academia em um de seus shows de stand-up no ano passado em Phoenix, Arizona. O comediante revelou que foi convidado para apresentar o Oscar deste ano, mas recusou a oferta, brincando que voltar “seria como voltar à cena de um crime”.

