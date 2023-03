Que horas começa o Oscar 2023 e como assistir ao vivo?

O Oscar 2023 acontece neste domingo, 12, com transmissão no Brasil. O evento reúne as principais estrelas de Hollywood e consagra os atores, produtores, roteiristas e filmes que foram destaque no último ano.

Oscar vai homenagear os melhores filmes de 2022, com prêmios em mais de 20 categorias. Você pode sintonizar ao vivo para assistir à cerimônia do Oscar de 2023.

Qual o horário do Oscar 2023?

A cerimônia de entrega das estatuetas começa às 21h, horário de Brasília. A chegada dos famosos no tapete vermelho será transmitida uma hora antes do início do evento.

Como assistir ao Oscar na TV?

O Oscar 2023 será transmitido pelo canal fechado da TNT, na televisão, e pela plataforma HBO Max. É necessário ser assinante de um plano de TV à cabo ou do streaming.

A Globo não vai transmitir a cerimônia do Oscar neste ano. A emissora, que sempre incluiu o evento em sua grade nos anos anteriores, também não vai exibir a entrega dos prêmios em suas plataformas digitais.

Para assistir o Oscar na televisão, sintonize nos canais:

NET: 151

NET HD: 651

Vivo TV: 657

Vivo TV HD: 648

SKY: 108

SKY HD: 508

Claro TV: 151

Claro TV HD: 651

Oi TV: 48

Oi TV HD: 548

Como assistir online e ao vivo?

É possível assistir a cerimônia do Oscar online pela plataforma de streaming HBO Max. Antes de acessar o conteúdo, é necessário ser assinante de um dos planos pagos do serviço.

Os preços para pagamentos anuais começam em R$ 27,90. Também é possível optar pelo pacote anual, com valor de R$ 239,90 que pode ser pago em até 12 parcelas no cartão de crédito.

Acesse a plataforma de streaming no navegador de seu smartphone ou no computador e clique em 'assine já' para fazer sua assinatura, ou se já for cadastrado insira seu e-mail e senha e faça o login.

Concluída essa etapa, basta clicar no banner do Oscar 2023 na página inicial ou procure pelo evento no campo de busca.

VEJA: Quando vai ser o Oscar 2023: seu guia completo para assistir

Quem é o apresentador do Oscar neste ano?

Jimmy Kimmel retorna como apresentador do Oscar 2023. O humorista esteve à frente da cerimônia entre os anos de 2017. O evento ficou sem uma pessoa no comando, até que em 2022 as atrizes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes foram as anfitriãs.

A cerimônia é realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles. Além do host da noite, o palco também vai receber os artistas que concorrem à categoria Melhor Canção Original.

Depois de retornar aos palcos com o show no Super Bowl, Rihanna fará sua segunda apresentação em anos no Oscar. A cantora interpretará a música Lift Me Up', tema do filme 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' (2022). Se vencer a categoria, a cantora barbadense pode levar para casa seu primeiro Oscar.

Também sobem ao palco os indianos Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, para cantar uma canção do filme 'RRR: Revolta, rebelião, revolução'. A noite segue com as apresentações de Sofia Carson e Diane Warre, com 'Applause'; David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu se juntam para cantar 'This is a life'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Academy (@theacademy)

Quem deve ganhar o Oscar 2023?

O filme Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo lidera a lista, com onze indicações incluindo as categorias principais 'Melhor Filme', 'Melhor Direção' e 'Melhor Atriz' com Michelle Yo. O longa-metragem sul-coreano é cotado como o grande favorito para levar os prêmios para a casa, assim como a protagonista. A dupla de diretores Daniels também são apontados como os possíveis vencedores.

Neste ano, o Oscar 2023 tem 23 categorias, mas nem todas são televisionadas. Apenas os principais prêmios são entregues no evento realizado em Los Angeles, enquanto os demais têm os resultados divulgados na web ou na pré-cerimônia que acontece durante o tapete vermelho.

Além dos cantores que se apresentam no palco do evento, o Oscar 2023 também conta com dezenas de celebridades que se destacaram no cinema em sua plateia.