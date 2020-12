Ariana Grande ganha anel de noivado de valor milionário

A cantora Ariana Grande, de 27 anos, ficou noiva neste final de semana, e mostrou o anel que ganhou do namorado, Dalton Gomez, como pedido de casamento.

Anel de noivado de Ariana Grande custa valor milionário

Em seu Instagram, a cantora pop postou várias fotos usando o anel na mão esquerda, e celebrando a nova etapa no relacionamento. “Para sempre e um pouco mais”, escreveu a cantora, na legenda.

“É facilmente uma pedra de seis dígitos, de cerca de US$ 250 mil (R$ 1,2 milhão) a US$ 350 mil. Personifica o amor autêntico um pelo outro e, no fim das contas, é tudo o que importa”, afirma Michelle Demaree, CEO da empresa Miss Diamond Ring, ao site Hollywood Life, segundo apuração do UOL.

Ou seja: o valor da joia custa em torno de R$1,7 milhão de reais.

Ariana Grande anuncia noivado com Dalton Gomez

Ariana Grande começou a namorar com Dalton há menos de um ano. A primeira vez que os dois foram vistos juntos foi em fevereiro deste ano.

Na ocasião, eles foram flagrados aos beijos, em um restaurante de Los Angeles.

Em maio, o casal fez a primeira aparição como namorados no clipe de Stuck With U, de Ariana Grande com Justin Bieber.

Já em julho, no aniversário da artista pop, ela publicou fotos com o amado, e amigos. Mostrando a celebração, ela chegou a se declarar para o amado.

Além disso, os dois moram juntos na Califórnia. “Eles não poderiam estar mais felizes, estão simplesmente muito animados. Este é um momento feliz para eles, os pais estão emocionados”, disse uma fonte à revista americana People.

Agora, eles estão noivos, conforme a famosa mostrou em seu Instagram neste domingo (20), onde encantou os fãs, que torcem pelo casal. Para ilustrar, ela postou várias fotos dos dos jutinhos.