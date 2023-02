Assumidos! Cantora Iza assiste namorado em jogo Mirassol no interior de SP

Cantora está em Mirassol, no Estádio do Maião, para assistir o namorado Yuri Lima, que joga no Mirassol

A cantora Iza está na cidade de Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, para assistir ao jogo entre Mirassol e Palmeiras na quinta rodada do Campeonato Paulista. Ela namora o volante Yuri Lima, jogador da equipe do interior paulista.

Os moradores do interior paulista tiveram uma grande surpresa na noite desta quarta-feira, dia 1 de fevereiro, durante a partida entre Mirassol e Palmeiras no interior paulista.

Pela rodada do Campeonato Paulista, a famosa cantora Iza foi vista no camarote do Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol, para acompanhar a partida. Isso porque ela está em um relacionamento com o volante Yuri Lima, que joga no time do interior.

A cantora apareceu na transmissão da partida na Record TV e no mesmo instante as imagens viralizaram.

Em entrevista ao Gshow, o jogador do Mirassol confirmou o affair com Iza, mas garante que não gosta de falar sobre a vida privada.

Confira as imagens que viralizaram da cantora no interior.

Simplesmente a cantora IZA assistindo o jogo do Mirassol por causa do volante Yuri pic.twitter.com/lytALM7aNT — Central do RB Bragantino (@CentralDoBraga) February 2, 2023

Iza, namorada do volante Yuri, foi ver o jogo Palmeiras x Mirassol no interior. É muito amor! pic.twitter.com/EWlVNdHEAm — Última Divisão (@ultimadivisao) February 2, 2023

Quem é Yuri Lima namorado de Iza?

O suposto namorado da cantora é Yuri Lima, jogador do Mirassol de 28 anos. Ele nasceu em 5 de agosto de 1994, em São Paulo.

Ele atua como volante e já passou por grandes times como Santos, Fluminense, Audax, Cuiabá, Juventude e agora está no Mirassol.

Yuri foi anunciado como o novo reforço do Mirassol em 02 de janeiro de 2023. Ele também vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com o time paulista. Na temporada, ele já disputou quatro jogos como titular, tendo uma assistência mas nenhum gol.

O único gol do jogador foi marcado em vitória do Santos contra a Chapecoense por 3 a 0 em 2016, no Campeonaot Brasileiro.

VEJA: Tom Brady e Gisele vão voltar? Atleta anuncia aposentadoria da NFL