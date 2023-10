Atores de Friends vão se pronunciar sobre morte de Matthew Perry?

O último fim de semana do mês de outubro foi marcado pela triste perda do ator Matthew Perry, 54, amado ao redor do globo pela série Friends. Com seis protagonistas, a comédia também contava com Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox e Matt LeBlanc como estrelas. Os atores de Friends já se pronunciaram?

Os atores principais de Friends ainda não se pronunciaram sobre a morte de Matthew Perry, mas o grupo vai em breve quebrar o silêncio sobre o assunto, segundo apuração do portal internacional Page Six. De acordo com as informações, Jennifer, Lisa, David, Courteney e Matt estão preparando uma declaração pública em conjunto.

De acordo com a fonte do jornal, o quinteto ainda está abalado com a situação e "se curando", pois Matthew era como um irmão para todos eles. Os seis protagonistas atuaram lado a lado durante 10 anos. Friends estreou em setembro de 1994 e ficou no ar até maio de 2004, o que totalizou 236 episódios.

Em 2021, os seis protagonistas da comédia se reuniram mais uma vez, em Friends: The Reunion, especial em que eles relembraram grandes momentos da produção de sucesso. Esta foi a última vez que o público viu todos eles juntos.

Embora os atores de Friends ainda não tenham falado publicamente sobre o assunto, outros pronunciamentos oficiais ligados ao ator ganharam espaço na web nos últimos dias. O perfil da série de comédia no Instagram publicou uma foto de Matthew Perry na pele de seu amado personagem, Chandler Bing, e escreveu: "ficamos arrasados ​​ao saber do falecimento de Matthew Perry. Ele foi um verdadeiro presente para todos nós. Nosso coração está com sua família, entes queridos e todos os seus fãs".

Marta Kauffman e David Cran, criadores de Friends, e Kevin Bright, produtor executivo da série, também fizeram uma declaração sobre o falecimento do ator. O trio não realizou publicações na internet sobre o assunto, mas enviou um comunicado ao Deadline, em que disseram: "estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas. Ele era um talento brilhante. (...)".

Morte de Matthew Perry

Matthew Perry faleceu no dia 28 de outubro de 2023, sábado, em sua casa em Los Angeles. A informação foi divulgada pelo TMZ, que revelou que o ator teria se afogado em sua banheira de hidromassagem. Paramédicos foram chamados ao local com uma suspeita de ataque cardíaca.

A causa da morte de Matthew ainda não foi concluída. Ainda segundo o Page Six, o caso continua sendo investigado. A autópsia no corpo do ator já foi realizada e o médico legista do Los Angeles County Department of Medical Examiner ainda aguarda os resultados do exame toxicológico.

A notícia pegou muita gente de surpresa e causou comoção ao redor do mundo. O ator ganhou muitas homenagens na internet. Uma série de sucesso com milhões de fãs em todo o planeta, Friends marcou gerações e até hoje é lembrada como uma das comédias mais queridas da televisão.

Durante seus dez anos no ar pelo canal NBC, Friends venceu seis vezes o badalado prêmio Emmy, considerado o Oscar da televisão. A produção ganhou a categoria de melhor série de comédia em 2002, melhor direção de série de comédia em 1996, melhor atriz de comédia para Jennifer Aniston em 2002, melhor atriz coadjuvante de comédia para Lisa Kudrow em 1998, melhor ator convidado em comédia para Bruce Willis em 2000 e melhor atriz convidada em comédia para Christina Applegate em 2003.

