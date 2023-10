Além de Matthew Perry: 12 atores de Friends que já morreram

Uma das séries mais amadas do mundo da comédia, Friends marcou os anos 90 e 2000 e hoje em dia ainda conquista novos públicos. Com um elenco cheio de grandes estrelas, alguns desses nomes já se despediram e deixaram saudade. Relembre atores de Friends que já morreram.

Matthew Perry | Atores de Friends que já morreram

O ator Matthew Perry é a morte mais recente entre os atores da série Friends. O famoso faleceu aos 54 anos de idade no dia 28 de outubro de 2023. Segundo o portal TMZ, o artista teria se afogado em sua casa, em Los Angeles. Também foi informado que socorristas foram solicitados no local por uma chamada de parada cardíaca. Por enquanto, o caso ainda está sendo investigado.

Matthew era um dos seis protagonistas da série norte-americana, ele interpretou durante as dez temporadas o personagem Chandler Bing, um dos mais amados pelos fãs da comédia. O estilo do rapaz era ser sarcástico e ele deixava claro que seu mecanismo de defesa era fazer piadas quando ficava desconfortável, por isso arrancava muitas risadas.

No começo da história, ele morava com Joey, seu melhor amigo, em frente ao apartamento de Mônica. Também faziam parte do grupo de amizade ele Ross, irmão de Mônica, a hippie Phoebe, e a riquinha Rachel. Com o andamento da história, ele começava um romance com Mônica escondido dos outros amigos, até que a dupla assumia o romance e ia morar junto. No final da série, ele terminava casado com a namorada e com gêmeos adotados.

Relembre - Friends: Matthew Perry era casado e tinha filhos?

James Michael Tyler

James Michael Tyler interpretou o personagem Gunther, até hoje um dos mais lembrados da série. Ele era barista no Central Perk, cafeteria que os amigos protagonistas sempre frequentavam e Rachel começou a trabalhar depois que abandonou a vida de luxos da família quando decidiu não se casar com um dentista rico. Ele era apaixonado por Rachel, que não lhe dava bola.

James Michael Tyler faleceu aos 59 anos de idade, em outubro de 2021. Ele tinha câncer de próstata avançado, que foi descoberto em 2018. Alguns meses antes de sua morte, no programa Today Show, ele contou que seu câncer sofreu mutação e espalhou para os ossos.

Mike Hagerty

Mike Hagerty interpretava o Sr. Treeger na série Friends, o zelador do prédio em que Mônica, Rachel, Joey e Chandler moravam. Um dos momentos mais engraçados do personagem ocorreu na quarta temporada, quando ele pedia para Joey ser o parceiro dele nas aulas de dança em troca de não expulsar as personagens de Courteney Cox e Jennifer Aniston do prédio.

Mike Hagerty faleceu aos 67 anos de idade, em maio de 2022. Na época, a família confirmou a morte do artista, mas sem revelar a causa. Pouco depois, o TMZ divulgou que o falecimento foi em decorrência de uma reação adversa a um antibiótico.

Ron Leibman | Atores de Friends que já morreram

O ator Ron Leibman interpretou o pai de Rachel na série Friends. Ele era um homem endinheirado, com várias filhas mimadas, e discutia com personagem de Aniston no começo da história, depois dela desistir de casar com o dentista bem de vida. Rachel começava então a viver por conta pronta, arranjando um emprego e indo morar com Mônica, mas depois voltava a se relacionar com o pai e o restante da família.

Ron Leibman faleceu em dezembro de 2019, 82 anos de idade, vítima de uma pneumonia. Além de Friends, ele contou com outros trabalhos marcantes, como a série Kaz, que lhe rendeu um Emmy em 1979. Seu último trabalho foi a série de TV Archer (2013 - 2016).

Fred Willard

Um dos maiores atores e comediantes dos Estados Unidos, Fred Willard fez uma participação na série Friends durante a segunda temporada, como o Sr Lipson, o administrador do zoológico em que Ross vai para tentar reencontrar seu amiguinho macaco Marcel antes de descobrir que ele virou um astro do cinema. Fred Willard também se destacou em outras comédias, como Modern Family, Space Force, entre outras. O ator faleceu em maio de 2020, aos 86 anos de idade, vítima de uma parada cardíaca.

Shelley Berman

Shelley Berman esteve na série Friends como o Sr Kaplan, chefe de Rachel na terceira temporada, depois que ela deixa de trabalhar na cafeteria e tenta começar uma carreira no mundo da moda. O ator faleceu em seteembro de 2017, aos 92 anos de idade, devido a complicações do mal de Alzheimer.

Antes de morrer, o ator já estava afastado da atuação há alguns anos. Seus últimos trabalhos foram Havaí Cinco-0 (2012), em que atuou como o personagem Morty Sapperstein em uma participação especial na terceira temporada da série, e A Lenda da Passagem Secreta (2010), filme de animação em que emprestou sua voz para a narração.

Audra Lindley

Audra Lindley participou de um episódio da segunda temporada de Friends como Frances, a avó adotiva de Phoebe. A mulher acabou sendo muito importante para os desdobramentos da história da personagem de Lisa Kudrow, que depois conseguiu descobrir o que aconteceu com seu pai e a localização de um meio-irmão. Audra faleceu pouco depois de atuar em Friends, em outubro de 1997, aos 79 anos de idade, de complicações da leucemia.

Paul Gleason | Atores de Friends que já morreram

Paul Gleason participou da série Friends em um episódio da sexta temporada. Ele interpretou o papel de Jack, o chefe de Phoebe em um futuro alternativo. No episódio, os personagens imaginavam como seriam suas vidas se eles tivessem escolhido caminhos diferentes. Na cena, ele aparece mandando Phoebe deixar a empresa, quando ela insiste em retornar ao escritório mesmo depois de ter sido demitida por perder 30 milhões de dólares para a companhia.

Paul Gleason morreu em maio de 2006, poucos dias após completar 67 anos de idade, vítima de um câncer de pulmão. Ele também era conhecido por outra série de comédia famosa, Seinfield, e teve dois trabalhos lançados postumamente, The Book os Caleb (2008) e The Passing (2011).

Ron Glass

Ron Glass interpretou Russel na série Friends, o advogado que trabalhava para Ross, que se divorciou três vezes durante a trama. O ator também é era conhecido por outros trabalhos, como as séries Agentes da S.H.I.E.L.D., Firefly, Barney Miller, entre outros. Ron Glass faleceu em novembro de 2016, aos 71 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória. Seus últimos trabalhos foram Ancient Space e CSI: Investigação Criminal, ambos em 2014.

Veja também - Quem já morreu de Harry Potter: 11 atores que já partiram

Taylor Negron

Taylor Negron interpretou o personagem Alessandro na série Friends. Na trama, seu caminho cruzava com o de Mônica depois que ela escrevia uma crítica ruim do restaurante dele, o que faz com o homem comece a persegui-la para convence-la do contrário. Sua obsessão faz com que ele acabe contratando a jovem para ser sua nova chefe de cozinha.

Taylor Negron faleceu aos 57 anos em janeiro de 2015. A mídia estadunidense na época divulgou que ele lutava contra o câncer, mas não especificou o tipo. Seu último trabalho foi Alienated (2015), lançado postumamente, alguns meses depois de sua partida.

Mary Pat Gleason

Mary Pat Gleason fez uma participação em Friends logo no começo da série, entre os primeiros episódios da primeira temporada. Ela interpretou uma enfermeira mal humorada que atendia Joey, Chandler e Ross no pronto-socorro depois de um jogo de hóquei que deu errado.

A atriz faleceu aos 70 anos de idade, em junho de 2020, vítima de um câncer de útero. Ela também era conhecida por Mom (2014 - 2019), Lista Negra (2019), Sierra Burgess é uma Loser (2018), Will e Grace (2000 - 2017), entre outros.

Conchata Ferrell | Atores de Friends que já morreram

Conchata Ferrell apareceu em Friends durante a sexta temporada. Ela interpretou a juíza que cuidou do caso de Rachel e Ross, que depois de se casarem bêbados em Las Vegas, buscam por uma anulação. Embora tenha aparecido em um momento importante da série, ela era mais conhecida por Dois Homens e Meio, comédia em que vivia Berta, emprega sem papas na língua de Charlie (Charlie Sheen). Conchata Ferrell faleceu em outubro de 2020, aos 77 anos de idade, em decorrência de complicações de uma parada cardíaca.

Leia também - 7 atores de Todo mundo Odeia o Chris que já morreram