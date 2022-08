Atriz Anne Heche morre após acidente de carro, aos 53 anos

A atriz norte-americana Anne Heche morreu nesta sexta-feira, 12 de agosto de 2022, uma semana depois de ter sido gravemente ferida em um acidente de carro. A notícia foi confirmada por sua família.

Heche tinha 53 anos e dois filhos.

Muitos esperavam que Anne Heche se recuperasse depois que um publicitário do atriz em uma condição “estável” depois de bater seu carro em uma casa em Los Angeles em 5 de agosto. Os bombeiros disseram que ela estava falando com eles quando foi retirada dos destroços e levada ao hospital.

Mas a atriz logo depois perdeu a consciência e em 8 de agosto os representantes dela postaram uma atualização, dizendo que Heche estava em “condição crítica extrema” e entrou em coma. Na sexta-feira, sua família disse em comunicado que não se esperava que ela sobrevivesse e que estava sendo mantida em suporte de vida para determinar se seus órgãos poderiam ser doados.

Carreira de Atriz Anne Heche

Anne Heche, uma atriz de de inteligência afiada, ganhou destaque no início dos anos 1990, interpretando gêmeos na novela Another World, e com papéis no cinema, incluindo o papel de Laura no longa de estreia de Nicole Holofcener, Walking and Talking.

Seu primeiro grande papel foi como a namorada de Johnny Depp no ​​drama de gângster Donnie Brasco (1997). No mesmo ano, ela foi escalada para outros títulos duradouros: sátira política Wag the Dog, filme-catástrofe Volcano e o clássico de terror I Know What You Did Last Summer.

Também nesse mesmo ano, Heche começou um relacionamento com a apresentadora de talk show Ellen DeGeneres, logo após a comediante se assumir gay. O casal ficou junto por três anos; Heche falou de sua gratidão a Harrison Ford, que continuou com a produção do romance Six Days, Seven Nights.

