Atriz Nicette Bruno morre aos 87 anos; relembre carreira

Morte de Nicette Bruno – A atriz morreu neste domingo (20), aos 87 anos, vítima de Covid-19. Ela estava internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz estava internada desde o início do mês de dezembro.

Morte de Nicette Bruno

A morte de Nicette Bruno foi confirmada no início da tarde de domingo. Segundo o comunicado publicado no sábado (19), a atriz estava internada com quadro de pneumonia causado pela Covid, entubada e respirando com ajuda de um ventilador mecânico. O estado de saúde era considerado muito grave.

Conheça a história de amor de Nicette Bruno e Paulo Goulart

Uma das filhas de Nicette, Beth Goulart, vinha pedido orações para mãe e publicado atualizações do estado de saúde da atriz. Nicette também é mãe de Paulo Goulart e de Bárbara Bruno.

Carreira da atriz

A atriz Nicette Bruno nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 7 de janeiro de 1933. Estreou na Globo em 1981, no seriado Obrigado, Doutor, já tendo sólida carreira no teatro.

Nicette Bruno ainda aprendia a ler e escrever quando iniciou sua carreira artística. Aos 14 anos, já era profissional de teatro, contratada pela Companhia Dulcina-Odilon, da atriz Dulcina de Morais.

Nicette Bruno também foi uma pioneira da televisão. Estreou na TV Tupi tão logo ela foi inaugurada, em 1950, fazendo participações em recitais e teleteatros. Passou pela TV Continental e TV Excelsior até ser convidada pelo ator e diretor Fabio Sabag para trabalhar no seriado Obrigado, Doutor, na Globo, em 1981.

A talentosa atriz interpretou a malvada Úrsula, de O Amor Está no Ar (1997), que fou sua primeira vilã em novelas da Globo. Depois, atuou em minisséries como Labirinto (1998), de Gilberto Braga, e Aquarela do Brasil (2000) de Lauro César Muniz, na novela Andando nas Nuvens (1999), de Euclydes Marinho, e nos programas Você Decide e Brava Gente.

Entre 2001 a 2004, trabalhou na nova versão de um dos maiores sucessos da televisão brasileira, o Sítio do Picapau Amarelo.