Avó de 92 anos viraliza com conselhos inusitados a neto

Avó e neto se transformaram na nova sensação das redes sociais. Maria do Carmo, chamada de Carminha, de 92 anos, conquistou os seguidores de Leonardo Darcadia, de 20 anos, com seus conselhos. Responde as perguntas enviadas sempre com bom humor.

Como são os vídeos da avó de 92 anos e Leonardo Darcadia?

As publicações no TikTok e no Instagram mostram Leonardo lendo questões sugeridas pela web. Carminha logo dá a sua opinião e os dois caem na risada.

“Minhas duas amigas gostam do mesmo menino. O que elas devem fazer?”, é um dos exemplos. A resposta? “Tira no par ou ímpar”.

Tudo começou em julho, quando o ator e estudante de comunicação social voltou de uma temporada na Irlanda. “Em 2019, passei uns meses morando com ela, e toda manhã a gente brincava no celular, gravava vídeos, mas eu não postava, guardava para mim. Quando fui morar na Irlanda, sentia muita saudade”, lembra em entrevista ao Universa.

“Eu estava num momento difícil e ver esses vídeos me trazia muita alegria. Mostrei para alguns amigos, e eles diziam: ‘Você tem que mostrar sua avó pro mundo. Quando voltei para o Brasil, a quarentena já tinha começado. Passei 15 dias isolado e veio o reencontro, é um dos nossos vídeos mais é um dos nossos vídeos mais emocionantes”, contou.

O neto visita a avó, de Mogi Guaçu (SP), quase todos os dias. Garante que só sai de casa para ir até ela, para evitar a transmissão do novo coronavírus. Aliás, o vírus foi assunto de um vídeo recente. O que será que a Carminha faria se a pandemia acabasse amanhã? “Gente, que maravilha. Ia correndo no shopping.” Veja algumas publicações:

Avó e neto falam sobre pandemia

Tem também conselho para a vida amorosa…

Avó comenta sobre preconceito

Vida profissional também faz parte dos conselhos

Confira o reencontro deles após cinco meses distantes

