Bella Campos está grávida? O que sabemos até agora

Juntos desde outubro do ano passado, Bella Campos e MC Cabelinho protagonizam as novas teorias do público, que acredita que a atriz de 25 anos de idade pode estar grávida do primeiro filho. As suspeitas surgiram depois de publicações nos perfis dos artistas no Instagram durante o dia dos namorados.

Bella Campos não confirmou nenhum bebê a caminho, mas deixou o público com a pulga atrás da orelha na noite de segunda-feira, 12 de junho, quando publicou a foto de um tênis de criança nos stories. A foto não teve nenhuma legenda, mas marcou MC Cabelinho, que repostou a publicação em seus stories, também sem comentar nada.

A teoria do público ganhou novos desdobramentos quando MC Cabelinho publicou uma série de vídeos e fotos com a amada no feed do Instagram em comemoração ao dia dos namorados e no meio delas havia também uma imagem de um tênis infantil.

Vários comentários surgiram na publicação com questionamentos como: "só eu que tô achando que Bella tá grávida?", "esse sapatinho é um spoiler?", "vai vim um mine cabelo aí" e "será que eles tão grávidos porque um sapato de criança... Eles estão dando dica".9

O tênis que apareceu nas fotos publicadas por Cabelinho já deu às caras no perfil do MC antes. No final do ano passado, em novembro, o músico revelou que fez uma vasectomia reversível e realizaria a cirurgia de reversão quando estivesse pronto para ter filhos.

Nos stories, ele publicou a foto do mesmo tênis que agora postou no dia dos namorados e escreveu: "quero deixar bem claro que posso ser pai quando eu quiser e por isso que optei fazer a vasectomia reversível. (...) Quero continuar focado no meu trabalho 100%. (...) Comprei esse tênis, deixei guardado e toda vez que eu olho para ele eu imagino uma voz dizendo 'papai tô te esperando'. Eu também estou te esperando filho (a), mas deixa eu resolver umas coisas antes".

Até agora, enquanto as teorias da possível gravidez de Bella Campos tomam conta da internet, Cabelinho não se pronunciou sobre o assunto ou revelou se por acaso já realizou o procedimento de reversão de sua vasectomia. Já que o procedimento foi realizado em novembro do ano passado, Cabelinho passou do tempo em que o método contraceptivo tem mais chances de falhar. Segundo o Ministério da Saúde, durante os primeiros 90 dias após a cirurgia, é necessário combinar com a vasectomia outro método contraceptivo.

Esta não foi a primeira vez que o público teorizou uma gravidez para Bella Campos. No final de 2022, depois de Bella Campos aparecer com um vestido colado no Melhores do Ano do Domingão, na web surgiram comentários sobre sobre uma possível "barriguinha de grávida" da atriz.

Na época, ela negou qualquer gravidez e se irritou com os comentários. "Vocês querem aplaudir Lipo Led quando veem corpos reais ficam chocados", escreveu nos stories do Instagram. Além disso, ela comentou em um vídeo para a rede social: "essa é minha barriga de frente, ok? Não é Photoshop. Quando essa barriga aparece não é uma mentira. Olha essa mesma barriga de lado. Se eu boto um vestido colado, vermelho, com fundo preto... É claro que vai aparecer a minha barriga, que é minha mesmo. Uma barriga de quem come bem, de quem se alimenta".

Como Bella Campos e MC Cabelinho se conheceram?

Bella Campos e MC Cabelinho se conheceram durante a preparação da novela Vai na Fé, em que interpretam os personagens Jenifer e Hugo, que chegam a viver um romance na trama de Rosane Svartman. Segundo Cabelinho contou em vários entrevistas aos canais do grupo Globo, eles começaram a interagir por conta das atividades realizadas para o entrosamento do elenco. Depois, o flerte passou para o Instagram e eles trocaram telefones.

O casal assumiu o romance em outubro de 2022 e desde então sempre publica muitas fotos e vídeos lado a lado nas redes sociais, sempre com declarações de amor apaixonadas.

