O que acontece com Hugo na novela Vai na Fé?

Hugo (MC Cabelinho) teve que ir embora de Piedade ao ser ameaçado por Orfeu (Jonathan Haagensen) após ser acusado de trair o padrinho. Jurado de morte, o rapaz não teve outra opção que não fosse terminar com Jenifer (Bella Campos) e deixar a cidade. Mas afinal, o que acontece com Hugo?

Hugo saiu de Vai na Fé?

Nos últimos capítulos exibidos da novela das sete, Hugo foi embora de Piedade ao descobrir através de Pablo (Dan Gregório) que Orfeu tinha planos de matá-lo. Por piedade, o capataz deixou o rapaz vivo mas pediu para que ele saísse da cidade.

Sendo assim, Hugo não morreu na novela Vai na Fé, mas desapareceu para enganar o padrinho. Em cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira, 14, Jenifer vai receber um telefonema do ex-namorado. Os dois terminaram o relacionamento antes do rapaz ir embora, o que causou um grande sofrimento para ambos.

Essa é a única cena relacionada a Hugo prevista no resumo dos próximos capítulos de Vai na Fé liberado pelo Gshow. Ainda não se sabe se o rapaz vai voltar para Piedade ou se MC Cabelinho deixou o folhetim de Rosane Svartman de vez.

Enquanto Hugo está fora da cidade, Eduardo (Matheus Abreu) aproveitará o momento para se aproximar de Jenifer, por quem nutre sentimentos. No entanto, a mocinha ainda estará sofrendo com a partida do ex-namorado.

Quando acaba a novela Vai na Fé?

Vai na Fé está prevista para termina em 11 de agosto, sexta-feira, totalizando 179 capítulos. A trama se tornou um grande sucesso do horário das 19h e recuperou a audiência que a faixa havia perdido após a pandemia. Além de bons números de ibope, o folhetim também repercute amplamente nas redes sociais.

A partir de agosto, Fuzuê, novela escrita por Gustavo Reiz, terá o desafio de manter o público que voltou a assistir às novelas das sete com Vai na Fé. A trama terá como ambiente principal um loja de quinquilharias, no centro do Rio de Janeiro, de mesmo nome do folhetim.

Em baixo do prédio que abriga o estabelecimento, está escondido um tesouro que atiça os vilões da trama. A loja também guarda um mistério, pois lá foi o último lugar onde uma cantora dada como desaparecida foi vista.

