Quando Hugo volta para a novela Vai na Fé?

Após trair Orfeu (Jonathan Haagensen) por amor a Jenifer (Bella Campos), Hugo (MC Cabelinho) precisou fugir de Piedade para sobreviver e desapareceu na novela Vai na Fé. O rapaz fica longe do folhetim de Rosane Svartman durante alguns capítulos, mas em breve entrará em contato novamente com a ex-namorada na trama.

Hugo volta para a novela Vai na Fé ou não?

A despedida de Hugo e Jenifer não foi definitiva no capítulo do dia 8 de junho, quinta-feira, pois o rapaz entrará em contato novamente com a filha de Sol (Sheron Menezes). Os resumos de Vai na Fé adiantam que nos capítulos da próxima semana, dia 14 de junho, quarta-feira, o personagem de Cabelinho ligará para a moça.

Não foi revelado até agora o teor da ligação, se o rapaz vai informar que está bem agora que está longe de Piedade, se pedirá por ajuda ou entrará em contato por outro motivo. O que se sabe até então, é que na hora da ligação Jenifer estará próxima de Eduardo (Matheus Abreu), seu novo affair. Ela vai se afastar do missionário para receber o telefonema do ex-namorado fugitivo.

Hugo saiu da novela Vai na Fé definidamente ou vai voltar?

Depois da chamada para Jenifer, Hugo para de aparecer nos resumos da novela divulgados até então, que mostram os acontecimentos até o capítulo do dia 24 de junho. Por enquanto, a TV Globo não revelou se o personagem de Cabelinho retornará para Piedade em algum momento da trama ou se a participação do rapaz se encerrará por aí.

A autora Rosane Svartman e o MC não soltaram spoilers sobre o assunto nas redes. Vai na Fé tem previsão de terminar na segunda semana de agosto e ainda tem tempo para trazer Hugo de volta, criando um triângulo amoroso entre o ex-traficante, Jenifer e o missionário Eduardo, que se aproximou cada vez mais da moça após a partida de Hugo. Como o jovem fugiu e não foi morto por Orfeu, ele também tem chances de retornar ao folhetim para se vingar do vilão.

Qual foi a primeira novela do MC Cabelinho?

Vai na Fé não é o primeiro trabalho do músico nas telinhas. A primeira novela de MC Cabelinho foi Amor de Mãe, em que interpretou Farula, um rapaz que era comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva) no mundo do crime.

Em material promocional da novela de Manuela Dias, o músico de 27 anos de idade revelou que recebeu convite para fazer um teste no folhetim por meio de Maria, cantora, atriz e ex-BBB 22, que interpretou a jovem cantora Verena na história.

Cabelinho chamou a atenção do público com o papel de Farula e conquistou algumas cenas que viralizaram nas redes sociais pelo teor cômico, como quando o personagem quebra o próprio braço para fugir de uma missão dada por Marconi, depois que o criminoso descobre que Farula quer escapar do movimento.

ainda n superei essa cena do Farula caindo no chão e quebrou o braço kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #AmorDeMãe pic.twitter.com/61eEmhDHXl — Allan (@limalblue) March 20, 2020

Amor de Mãe estreou em novembro de 2019, mas foi interrompida em março de 2020 por conta da pandemia do covid-19. O folhetim só voltou às telinhas em março de 2022 e ficou na programação da Globo até abril daquele ano, quando exibiu sua última leva de capítulos.

Em 2022, MC Cabelinho foi chamado para Vai na Fé e começou a preparação no segundo semestre do ano. Foi durante este processo que conheceu a atriz Bella Campos, de 25 anos, que interpreta Jenifer na novela e hoje é sua namorada.

A estreia de Vai na Fé ocorreu em janeiro de 2023 e Cabelinho interpreta Hugo na trama, rapaz de Piedade que é envolvido no mundo do crime e tenta deixar a criminalidade.

Leia também - Clara e Helena ficam juntas na novela Vai na Fé?