Por que Hugo saiu da novela Vai na Fé?

Namorado de Jenifer (Bella Campos), Hugo (MC Cabelinho) se deu mal ao tentar trair Orfeu (Jonathan Haagensen) para ajudar a amada nas investigações contra Theo (Emilio Dantas), contraindo as ordens do chefe de tirar a garota da cola do vilão. Ele foi jurado de morte e resolveu fugir, mas será que deixou a novela Vai na Fé de vez?

O que acontece com Hugo em Vai na Fé

Após descumprir as regras de Orfeu, Hugo foi jurado de morte, mas recebeu a misericórdia de Pablo (Dan Gregório), que deixou o rapaz fugir. Porém, o capanga do vilão vivido por Jonathan Haagensen avisou que ele deve desaparecer, para que Orfeu pense que ele morreu. Antes de sair de Piedade, Hugo foi até a casa de Jenifer para se despedir e dizer que a ama.

Ao que tudo indica na trama, Hugo vai ficar longe da história da novela de Rosane Svartman para se manter vivo. Porém, como ele não morreu, não há que impeça de o personagem de Cabelinho retornar em algum momento até a reta final da trama, que será finalizada em agosto.

Por enquanto, os resumos mostram que a última aparição do personagem será no capítulo do dia 14 de junho. No entanto, ele não estará em carne e osso em Piedade, apenas fará uma ligação para Jenifer. Depois disso, o personagem não é mais citado.

A TV Globo não revelou até o momento se Hugo retornará em algum momento ou se Cabelinho já encerrou sua participação no folhetim. Nas redes sociais, o MC também não soltou spoilers ou revelou se a partida do rapaz de Piedade foi seu final definitivo.

Na web, os fãs do folhetim querem o retorno do personagem e torcem para que Hugo volte a aparecer na trama no futuro. "Na minha cabeça eles vão voltar, o Orfeu vai preso, Hugo vai cuidar da quebrada, Jenni vai ser mulher de bandido e todo mundo vai ser feliz", opinou um telespectador no Twitter. "Hugo vai sumir e voltar como cantor famoso, vocês viram primeiro aqui", especulou outro.

"Se o Hugo não voltar algum dia ficarei bolada", também foi comentado na rede social.

Jenifer e Eduardo vão ficar juntos?

Enquanto Hugo está longe, Jenifer deve viver um romance com o missionário Eduardo (Matheus Abreu). O clima entre a moça e o rapaz já começou a pintar em Vai na Fé e a dupla já jantou junto com a família da jovem e até na casa de Theo e Clara (Regiane Alves).

Para quem não lembra, Eduardo apareceu no começo da novela - em meados de março - e balançou o coração de Jenifer, mas na época ela estava envolvida com Tatá (Gabriel Contente) e não ficou com o jovem. Agora que ele retornou e Hugo deixou a cidade, o caminho está livre para eles.

Segundo os resumos da novela Vai na Fé, os dois se aproximarão cada vez mais nos próximos capítulos. A filha de Sol (Sheron Menezzes) até ficará irritada de o missionário não tomar a iniciativa de beijá-la. Com um possível retorno de Hugo, o romance poderia se tornar um triângulo amoroso, mas por enquanto o que a trama indica é que a personagem de Bella Campos seguirá em frente e partirá para outra.

