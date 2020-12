Branco nada básico: veja looks das famosas para Ano-Novo 2021

2020 está chegando ao fim. Já pensou em possibilidades de looks para o Ano-Novo 2021? A cor branca é mais tradicional do Réveillon brasileiro, mas isso não significa que a roupa precisa ser sem graça. O segredo para quebrar a monotonia está nos detalhes!

Como são os looks para o Ano-Novo 2021?

Símbolo da paz, o branco tem influência das religiões afro-brasileiras, como umbanda e candomblé. Peças básicas e lisas, tanto únicas quanto combinadas, são bem-vindas. Mas é possível deixar a produção monocromática mais fashion ao misturas texturas, investir em aplicações, exibir decotes ou recursos românticos. Inspire-se nas famosas:

Aplicações metalizadas

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sophia Abrahão posou com look branco nada básico. O vestido é repleto de aplicações metalizadas, além de faixa na cintura de outro tecido, criando contraste.

Mistura de texturas é perfeita para o clima da virada

Outra boa pedida é misturar tecidos com texturas diferentes, o que tira a monotonia do look de uma cor só. Ana Hickmann combinou calça de alfaiataria com blusa repleta de babados.

Looks Ano-Novo 2021 com acessório metalizado

O look da Maisa é bem moderninho. A camisa branca alongada faz as vezes de um vestido e foi incrementada com cinto repleto de franjas longas douradas, que parecem formar uma saia.

Alfaiataria sensual é aposta para entrar em 2021

Quem disse que alfaiataria é sem graça e destinada apenas a ambientes formais de trabalho? Patricia Poeta prova que pode ganhar até ar sensual, ao vestir blazer sem nada por baixo e com apenas alguns botões fechados.

Vestido com detalhes – looks Ano-Novo 2021

Fátima Bernandes escolheu vestido branco com quatro detalhes discretos, mas que fazem a diferença: decote V (que alonga a silhueta), bolsos laterais, fenda frontal e comprimento mídi. Gostou?

Ar romântico

Ar romântico é uma possibilidade para diferenciar os looks de Ano-Novo 2021. Ana Hickmann seguiu o estilo com vestido mídi, que traz babados nas mangas, amarração na cintura e aplicações de renda.