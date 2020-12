Para presentear: 12 livros para amigo secreto em 2020

Todo fim de ano é a mesma dúvida cruel, o que dar para o seu amigo secreto? Seja ele da família, do trabalho ou do grupo de amigos, a dúvida é sempre constante. Por isso separamos algumas dicas de livros para amigo secreto para você não precisar se desgastar demais pensando no presente que vai comprar. Confira:

Livros para amigo secreto – Para quem gosta de mistério

Tem gente que ama desvendar enigmas, acompanhar investigações e criar teorias. Duas dicas de livros para amigo secreto podem te interessar. O que aconteceu com Annie – C.J. Tudor: Joe precisa retornar à sua cidade natal 25 anos após o desaparecimento da irmã mais nova, Annie, depois de receber um e-mail que afirma saber o que aconteceu com a garota e que algo parecido está se repetindo.

Verity – Colleen Hoover: Verity é uma autora muito bem sucedida, ela escreve livros de suspense que conquistam muitos leitores, mas após um acidente, fica impossibilitada de terminar uma de suas séries. Por isso, Lowen, uma escritora a beira da falência é contratada para finalizar os livros de Verity, no entanto, Lowen precisa mergulhar na mente sombria da autora e acaba descobrindo coisas que não gostaria.

Para quem gosta de romance de época

Se você está procurando livros para amigo secreto para aquela pessoa que ama um romance de época, que melhor dica do que Jane Austen? Orgulho e Preconceito – Jane Austen: Na Inglattera século XVIII a única forma de uma mulher ascender socialmente era por meio do casamento. O livro segue a vida da família Bennet, que tem cinco filhas. A matriarca da família quer que todas sejam “bem casadas”, mas Elisabeth não vai se contentar com qualquer coisa e se inquieta com as convenções sociais de sua época.

Para quem gosta de drama

Para quem está procurando livros para amigo secreto para presentear quem gosta de um bom drama, Os sete maridos de Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid é uma boa ideia. O livro relata a vida de uma cubana que busca seu espaço como atriz na Hollywood dos anos 1930.

Livros para amigo secreto – Para quem gosta de terror

O brasileiro Nova Jaguaruara de Mauro Lopes pode agradar os fãs de terror. A obra se passa em uma cidade do interior do Ceará em que acontecimentos estranhos, como desaparecimentos e a falta de energia sempre à meia-noite, assolam o local.

Para quem gosta de fantasia

Para aquele seu amigo secreto que gosta de fantasia, duas obras podem agradar. O clássico O Senhor dos Anéis de J. R. R Tolkien já ganhou filme, logo terá série pela Amazon Prime Vídeo, e continua sendo aclamado mesmo anos após seu lançamento.

Para quem está pensando em livros de amigo secreto para aquele pessoa que gosta de fantasia, mas prefere livros mais voltados para o público jovem, O Príncipe Cruel pode ser uma boa ideia. A obra segue a vida de Jude, que quando criança viu seus pais serem assassinados pelo homem que hoje é seu padrasto. O féerico Madoc levou ela e as irmãs para viver no Mundo das Fadas, um lugar que não recebe bem os humanos.

Para quem gosta de romance – Livros para amigo secreto

Teto para dois de Beth O’Leary: Leon precisa urgentemente de dinheiro e Tiffy precisa deixar a casa do ex-namorado. Com isso os dois acabam topando um trato inusitado, viver na mesma casa, que só tem uma cama, e dividi-la em horários diferentes. Leon que é enfermeiro e trabalha de madrugada, fica com o apartamento durante o período da manhã e da tarde. Tiffy fica com a noite, a madrugada e o fins de semana. E detalhe, eles nunca se viram pessoalmente, só conversam por meio de post-its.

Minha versão de você de Christina Lauren: Tanner se mudou para uma cidade predominantemente mórmon de Utah, por isso acabou escondendo de todos que é bissexual. Mas ele não consegue negar os sentimentos que são despertados quando conhece Sebastian.

Para quem gosta de livro infantil

O clássico brasileiro, escrito por José Mauro de Vasconcelos, Meu pé de laranja lima segue a vida de um menino, Zezé, que nasceu em uma família pobre e numerosa, mas que enxerga a vida com olhos inocentes de criança.

Para quem gosta de histórias reais – Livros para amigo secreto

Da fotógrafa inglesa Harriet Logan, Mulheres de Cabul é um livro reportagem sobre a vida das mulheres do Afeganistão, antes e depois do Talibã assumir o governo do país.

Para quem quer dar livros em inglês

Para quem está procurando livros de amigo secreto para aquele amigo bilíngue, The Southern Book Club’s Guide to Slaying Vampires de Grady Hendrix pode ser uma boa pedida. O livro segue a vida de uma dona de casa que se envolve em um clube do livro para sair da mesmice, mas a vida dela vira de cabeça para baixo quando é atacada por uma vizinha, aparentemente sedenta por sangue.

