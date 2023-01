Quem é o suposto pai do príncipe Harry e o que diz o livro?

O livro escrito pelo príncipe Harry que mostra os bastidores da família real britânica está prestes a ser lançado no Brasil, mas quem aguarda para poder ler a versão português já tem se deparado com as revelações do marido de Megan Marke na mídia. Como a obra já saiu mundo afora, informações reveladas em primeira mão pelo príncipe tem causado polêmica, como o suposto pai do príncipe Harry. O inglês falou nos relatos sobre boatos de um caso extra conjugal da mãe com James Hewitt.

Quem é o suposto pai do príncipe Harry?

James Hewitt é o homem apontado como suposto pai do príncipe Harry em teorias de conspiração sobre a família real britânica. O homem era instrutor de equitação da princesa Diana, mãe de Harry e William, o próximo na linha sucessão do trono e filho do atual Rei Charles.

No livro O que Sobra, que chega em janeiro ao Brasil, mas já tem feito barulho ao ser lançado lá fora em inglês e espanhol, o príncipe Harry quebrou o silêncio sobre o assunto.

Segundo trechos divulgados pelo jornal britânico Independent UK, o monarca disse que cresceu sob os rumores de que seria filho de Hewitt, principalmente por causa do cabelo ruivo, marca registada de ambos, e que até seu pai fazia piadas sádicas sobre o assunto.

O príncipe frisa que Diana só conheceu Hewitt depois que Harry já havia nascido, o que já seria prova o suficiente que ele não era filho do instrutor, no entanto, o rapaz ainda ouvia piadas como "quem sabe se eu sou mesmo seu pai" de Charles e via o assunto estampados nos jornais.

"Os leitores dos tabloides adoraram a ideia de que o filho mais novo do príncipe Charles não era filho do príncipe Charles. Eles nunca se cansaram daquela 'brincadeira', por algum motivo", escreveu.

Ainda de acordo com o Independent UK, Diana teve um caso de cinco anos com James Hewitt nos anos 1980, quando ela ainda era casada com Charles. O atual rei da Inglaterra esteve com Diana entre 1981 e 1996. Depois da separação, Diana engatou um romance com o empresário e produtor Dodi Fayed. Ambos faleceram em um acidente de carro na França, em 1997.

Charles também tinha um caso quando estava no casamento com Diane, com Camilla Parker, com quem hoje ele é casado e é a rainha consorte do Reino Unido.

Quando o livro do príncipe Harry lança no Brasil e como comprar

O livro O que Sobra, do príncipe Harry, está em pré-venda e será lançado oficialmente no dia 10 de janeiro. A edição brasileira é do selo Objetiva, da editora Companhia das Letras, tem 512 páginas e custa atualmente R$ 74,90 em sua versão física. A obra é uma das mais aguardadas do ano nas livrarias.

Para comprar na pré-venda é necessário fazer o pedido online e esperar pelo lançamento oficial. A previsão de entrega vai variar de acordo com a sua região.

Site da Companhia das Letras

Para comprar no site da editora, é só acessar a página do livro diretamente no link https://www.companhiadasletras.com.br/livro/9788539007479/o-que-sobra. Aperte o botão "comprar na pré-venda" e feche a compra.

Será necessário criar um login com seu e-mail e senha no site caso nunca tenha comprado lá antes. Informe seu endereço e aguarde pela entrega!

Amazon

A Amazon também está com a pré-venda disponível. Acesse o link https://www.amazon.com.br/que-sobra-Pr%C3%ADncipe-Harry/dp/8539007479/ e clique em "comprar na pré-venda agora". Você precisa ter uma conta no site para poder ir para a página de pagamento.

Informe seus dados pessoais e aguarde pela entrega. Se preferir ler online, você tem a opção de comprar pelo kindle da Amazon. O valor atual é de R$ 39,90 nesta versão.

Ficha Técnica

Título original: Spare

Páginas: 512

Formato: 16.00 X 23.00 cm

Peso: 0.788 kg

Acabamento: Livro brochura

Lançamento: 10/01/2023

ISBN: 9788539007479

Selo: Objetiva

