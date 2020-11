Britney Spears perde licitação para remover o controle do pai sobre o seu patrimônio. O tribunal nos EUA divulgou a sentença nesta semana.

O pai de Britney, Jamie Spears, é o tutor legal de sua filha há 12 anos, devido a preocupações e problemas mentais que a cantora passou.

De acordo com advogado de Spears, a estrela pop estava “com medo” do pai. Dessa forma, Britney não retornará com sua carreira de cantora enquanto o pai tiver poder sobre ela.

O advogado de Jamie argumentou que ele sempre agiu com boas intenções de forma a proteger a filha.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assim, a juíza se recusou a suspender a tutela do pai de Spears, mas disse que consideraria futuras petições para sua suspensão ou remoção.

A batalha legal está ocorrendo contra o pano de fundo do movimento “Free Britney”. Este é um grupo de fãs que acreditam que Spears está sendo mantida prisioneira por seu pai e outros.

Britney Spears perde licitação para o pai

Britney Spears não controla seus negócios financeiros ou muitas de suas decisões de carreira desde 2008, sob o acordo promulgado pelo tribunal.

A tutela geralmente é concedida para indivíduos que são incapazes de tomar suas próprias decisões, como aqueles com demência ou outras doenças mentais.

Assim, nos últimos doze anos, seu pai e advogado administraram seus bens e vida pessoal – incluindo a capacidade de restringir suas visitas e comunicar-se com médicos sobre seu tratamento.

A estrela começou a se comportar de forma irregular em 2007 após seu divórcio de Kevin Federline, e ela perdeu a custódia de seus dois filhos, embora ela tenha visitas frequentes.

Seus supostos colapsos mentais ocorreram aos olhos do público. Ela ganhou as manchetes por raspar a cabeça e foi vista batendo no carro de um paparazzi com um guarda-chuva. Bem como esteve várias vezes em instalações de reabilitação.

Ela esteve sob cuidados psiquiátricos após se recusar a entregar seus filhos em um impasse com a polícia, e a tutela foi instituída no início de 2008.