Bruna Marquezine ‘quebra’ a web ao posar de topless em ensaio sensual

Bruna Marquezine definitivamente ‘quebrou’ a web, por um lado bom. Ela surpreendeu os seus fãs ao surgir fazendo topless nos bastidores de um ensaio fotográfico. No registro, ela também aparece usando uma meia-calça transparente e chapéu azul de pelúcia, todo combinando com o look e o cenário.

O registro foi feito na última sexta-feira (18), pelo amigo e beauty artist Henrique Martins, em sua rede social do Instagram. A atriz contratada pela Netflix, também fez alguns Stories na sua conta oficial, mostrando os bastidores do ensaio. Nos vídeos, é possível ver a descontração de Bruna com a equipe durante o projeto, mostrando uma série de vídeos de alguns se destacando nos passinhos de dança. Sobre o que trata o ensaio, ainda é um mistério.

Bruna Marquezine de topless

O resultado pelo visto agradou os fãs e também amigos de Bruna Marquezine. A atriz e youtuber Giovanna Ewbank reagiu ao registro da amiga na rede social. Na legenda das fotos, ela escreveu: “Lindeza” – acrescentando um coraçãozinho azul. Quem também não deixou a foto passar despercebido, foi a colega de profissão, Isis Valverde, que acrescentou com um emoji.

Além de elogios de celebridades, a atriz também foi aplaudida por muitos fãs. Uma delas, inclusive, reagiu com bom humor e lembrou a personagem da atriz na novela “Mulheres Apaixonadas” (2003): “A Salete não tem defeitos”, escreveu na legenda.

Bruna Marquezine também arrancou suspiros dos fãs e admiradores ao posar recentemente, de lingerie, para um ensaio para a grife italiana “Intimissimi”. Nas imagens, a atriz aparece com uma peça preta meio transparente e bordados brancos. “Dica pra quem tá procurando aquele presente de Natal que faz você se sentir especial, estilosa, autêntica e linda do seu jeitinho!”, escreveu ela na legenda.

No final do mês de novembro, Bruna Marquezine revelou que é a nova contratada da Netflix. A empresa de serviços de streaming mais assistida do Brasil, agora tem no elenco de atores, a ex-estrela Global. Antes mesmo de ser contratada, ela estreou na produção da netflix no vídeo de anúncio.

Em tom de brincadeira, Bruna aparece na cama e lembra que não perguntou sobre o vale-refeição ao ator Bruno Gagliasso, que também é contratado pela casa. Aliás, ela vai estrear com o trabalho na série ‘Maldivas’, e até convidou o ator para participar do projeto.