Bruno Gagliasso critica Bolsonaro e envia cilindros a Manaus

A alta do número de casos e mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil causou um colapso no sistema de saúde de Manaus, no Amazonas. Pacientes estão morrendo por falta de oxigênio e hospitais estão lotados. Bruno Gagliasso usou as redes sociais para criticar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e solicitar a Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, o impeachment da autoridade máxima do país.

O que Bruno Gagliasso disse sobre Bolsonaro?

Bruno Gagliasso publicou um série de mensagens nas redes sociais em que critica a postura do presidente Jair Bolsonaro em meio à pandemia do coronavírus no Brasil e a situação enfrentada por Manaus.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Não é mais sobre rir das suas papagaiadas, é saber que suas papagaiadas estão MATANDO PESSOAS. Você vai cair porque você é um MERDA! Sabe Bolsonaro, você vai cair porque o povo do Amazonas já não procura vocês. Como amanhã o povo do nordeste, do centro-oeste, do sudeste, do sul. Você vai cair porque você não é um presidente, você é uma arroba que seus robôs obedecem”, disparou.

Bruno seguiu falando sobre os pacientes que morreram por falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. “Sabe Bolsonaro? Você vai cair porque o seu grupinho não consegue mandar UM cilindro [de oxigênio] pra salvar UMA vida. Sabe Bolsonaro, você VAI CAIR porque você escolheu se isolar com inúteis e incompetentes jurando que quem pensa diferente é idiota como os seus”, disse.

Bruno também citou o fato de o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, ter postado um vídeo de um homem batendo panela usando um pênis de borracha. A publicação do herdeiro do presidente surge em meio à onda de protestos nas redes sociais de pessoas cobrando o impeachment de Jair Bolsonaro.

“Você vai cair porque você é minúsculo e não sabe ouvir o outro. Sabe Bolsonaro, você vai cair porque o máximo de apoiadores que vocês conseguem é gente que acha que tudo bem seu filho postar uma panela e um pinto num dia como o de hoje. Você VAI CAIR!”, exclamou.

Famosos enviam cilindros de oxigênio a Manaus

Nesta sexta-feira (15), o ator da Netflix Bruno Gagliasso se uniu a outros famosos como Maria Gadu, Felipe Neto, Thelma Assis, Fabiula Nascimento, Glória Pires, Orlando Morais, Antônio Fagundes, Otaviano Costa, Gaby Amarantos e Hugo Gloss para enviar cilindros de oxigênio a Manaus.

Nas redes sociais, o ator mostrou um carga levando os cilindros para auxiliar no tratamento de pacientes internados em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) de hospitais públicos de Manaus, no Amazonas.

“Primeira carga de oxigênio partindo para o Amazonas! Obrigado aos incríveis pela mobilização. Nossa batalha continua! Seguiremos juntos para enviar ajuda a quem precisa no nosso país”, celebrou. “Aos amigos que ainda não conseguiram contribuir, continuamos localizando fornecedores e entraremos em contato com todos vocês. Agradeço desde já!”, falou ainda