‘Bum Bum Tam Tam’: MC Fioti lança clipe com cientistas; assista

A música de MC Fioti, de 26 anos, voltou a viralizar na internet após a aprovação do uso emergencial da vacina contra a Covid-19, que passou a valer neste domingo (17). Como forma de comemorar, o hit ‘Bum bum Tam Tam’ foi dançado até pela cantora Anitta. O sucesso se deu porque o nome da música se assemelha ao Instituto Butantan, que é responsável pelo desenvolvimento da CoronaVac.

Clipe ‘Remix Vacina Butantan’

MC Fioti vai lançar uma nova versão de ‘Bum Bum Tam Tam’ intitulada ‘Remix Vacina Butantan’, conforme divulgado pelo jornalista Hugo Gloss. A música é uma paródia para homenagear o Instituto Butantan que fica em São Paulo. Inclusive, as gravações do clipe aconteceram lá com a participação de funcionários.

A intenção com o remix é de influenciar a vacinação contra a Covid-19 no país, onde existem pessoas que não confiam na eficácia da vacina. “O recado será dado de uma forma diferente, porque o funk é muito importante para nossa comunidade e muda muito a vida de jovens da periferia. Essa junção da ciência com o funk vai fazer a molecada se conscientizar e tomar a vacina”, afirmou o funkeiro ao site.

É a vacina envolvente que salva a gente! Segurem só, com exclusividade, o teaser do clipe de “Remix Vacina Butantan”, nova versão de “Bum Bum Tam Tam”, do MC Fioti! A paródia é uma celebração à vacina contra a Covid-19, produzida… https://t.co/Xy806Lsls9 (Vídeo: @KondZilla) pic.twitter.com/0E3HqC5ACz — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 22, 2021

MC Fioti recebe ligação de agradecimento de Doria

Após o sucesso de ‘Bum Bum Tam Tam’, como incentivo à vacinação, João Doria, governador de São Paulo, decidiu agradecer diretamente ao funkeiro MC Fioti por sua ação. Por meio de uma ligação, ele conversou com o cantor nesta segunda-feira (18).

O governador fez seus agradecimento pelo incentivo após o desenvolvimento da vacina CoronaVac pelo laboratório chinês Sinovac e o instituto paulista.

“Recebi hoje o telefonema do governador que me agradeceu porque gravei uma nova versão do BumBum TamTam para a vacina que irá nos salvar da covid-19″, contou o funkeiro. Na ligação, Dória agradeceu: “Ligando para te agradecer, você é um sucesso retumbante, “butantante”.

Saiba quando estreia o clipe com remix da vacina

A brincadeira das redes sociais resultou no clipe que será lançado neste sábado (23). Ou seja: os internautas vão poder se divertir ainda mais e se jogar no funk com a nova versão da música que se tornou o verdadeiro hit da vacina do Brasil. Para ver o clipe, basta entrar no canal Kondizila no Youtube. Gostou da novidade? Deixe seu comentário!

Vídeo de MC Fioti ‘vacinando’ os amigos:

o mc fioti 🗣🗣🗣 pic.twitter.com/tY4NmITQLI — 𝔠𝔥𝔦𝔠𝔞 𝔪𝔞𝔩𝔞 (@082preta) January 17, 2021

Anvisa aprova 2º pedido de uso da vacina do Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou nesta sexta-feira (22) o segundo pedido de uso emergencial da vacina CoronaVac no país. Mas desta vez, o uso será para doses envasadas no Brasil.

Qual a diferença? No último domingo (17), a Anvisa havia aprovado a distribuição apenas das doses importadas prontas da China. Ou detalhe: o Instituto Butantan solicita autorização de frascos-ampola multidose — que contêm dez doses em um mesmo recipiente, diferente do anterior onde as doses já vinham fracionadas.

Sendo assim, a vacina deve ser usada em até oito horas, para garantir a eficácia. “É uma preocupação, porque se essas dez doses não forem utilizadas nessas oito horas, não conseguimos garantir a integridade e pureza da vacina”, disse o gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da agência, Gustavo Mendes.