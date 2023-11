Cachorros de Ana Hickmann: os filhos de 4 patas da famosa

Ana Hickmann não esconde sua paixão por animais, com isso já mostrou para o público alguns resgates que realizou de bichinhos de rua e tem até um canil em casa para acomodar todos os peludos que fazem parte da família. Conheça os cachorros de Ana Hickmann!

Quantos cachorros tem a Ana Hickmann?

Atualmente, Ana Hickmann tem 14 cachorros e mostra o dia a dia deles no no Instagram através do perfil Canil Hickmann Ridgehunter. Em seu canal do Youtube, a loira já explicou que o espaço especial dos bichinhos tem várias baias de 15m² e um funcionário para os cuidados, além de contar sempre a visita de uma médica veterinária para averiguar a saúde de todos.

Entre os cachorros mais velhos do canal de Ana Hickmann aparece Throne, que está com a apresentadora há mais de 10 anos, ele é de uma raça de cães de caça do continente africano chamada Rodhesian. Ela tem outros animais desta mesma raça, como a Diana, a Aisha, a Diva, o Cauã, o Boris e Draco, que inclusive venceu troféu de campeão jovem da raça no World Dog Show Brasil 2022, uma grande exposição que reúne cães de diversos países.

A apresentadora já perdeu alguns de seus Rodhesian mais velhos, como Judith, em 2020, e Anitha, em 2022.

Quem também está entre os cachorros de Ana Hickmann são os chihuahuas Rodolfo e Zhee. Ela tinha mais um bichinho da raça, a Ramona, mas a cachorrinha faleceu em julho de 2023, aos 13 anos de idade. Além destes filhos de quatro patas, ela tem também o Tatuí, que é da raça golden, conhecida por ser bastante dócil e também muito bagunceira.

O canil de Ana Hickmann ainda comporta alguns outros cachorros sem raça definida, popularmente conhecidos como vira-latas, alguns frutos de resgates da apresentadora. Entre eles, aparece Tiozinho, Lulu, Fanny, Dolar e Joaquim, um dos membros que está há menos tempo na família. Dolar foi o segundo adotado pela apresentadora, ela contou em seu canal que o cão foi jogado no lixo e ela o encontrou ainda filhote.

Com Ana Hickmann desde 2016, Fanny tem uma história diferente dos outros cachorros sem raça definida da apresentadora, pois foi um presente do apresentador Luiz Bacci durante um amigo secreto da Record. O jornalista contou que a cachorrinha foi vítima de maus-tratos e resgatada de um tutor que chegou a prendê-la em um portão elétrico de garagem e depois a jogou no lixo. Ana se emocionou muito ao ganhar Fanny e sempre publica vídeos e fotos com a cachorrinha.

Quem ganhou maior destaque entre a extensa lista de cachorros de Ana Hickmann nos últimos tempos foi Joaquim, que chegou ao canal da apresentadora por último, em fevereiro de 2023 após ser resgatado na rua. Além de mostrar como foi a chegada do bichinho em sua família, que estava sozinho e machucado em um ponto de ônibus, a famosa também revelou que ele a salvou no dia em que foi agredida pelo marido Alexandre Correa.

Cachorro resgatado salvou Ana durante agressão

Durante entrevista ao Domingo Espetacular, Ana Hickmann falou pela primeira vez do caso de violência doméstica que sofreu e disse que Joaquim foi essencial para que ela conseguisse fugir do marido e ligasse para o marido.

Segundo o que a apresentadora relatou, ela estava tentando fechar a porta de correr da cozinha e ligar para o 190, mas Alexandre a impedia de conseguir se trancar no cômodo, pois segurava a porta e com isso acabou machucando o braço de Ana. Fanny e Joaquim estavam atrás da apresentadora e Hickmann gritou "pega" para o bichinho, que partiu para cima do empresário.

Com a ajuda de Joaquim, ela conseguiu fechar a porta da cozinha e quase todas as janelas. Uma delas ficou aberta e segundo Ana Hickmann relatou Alexandre estava prestes a pulá-la, no entanto, ela conseguiu ligar para a polícia a tempo e o empresário desistiu. A agressão ocorreu no dia 11 de novembro, ela registrou boletim de ocorrência após o ocorrido e já entrou com processo de divórcio pela lei Maria da Penha.

