Camila Queiroz de franja? Veja as perucas da atriz

As perucas têm feito literalmente a cabeça das famosas. No domingo (29), Camila Queiroz fez uma brincadeira ao publicar vídeo em que aparecia cortando a franja, mas logo mostrou se tratar do acessório, também conhecido como lace. Essa não é a primeira vez que a atriz muda o visual temporariamente neste ano.

Quais visuais Camila Queiroz exibiu de peruca?

Naturalmente de fios lisos e castanhos, a famosa mostrou corte chanel na cor rosa e ainda cabelos enrolados e volumosos, inspirados em Julia Roberts no filme “Uma Linda Mulher”. A franjinha desfiada foi a última brincadeira com o visual. Confira:

Peruca com franja

No domingo (29), Camila Queiroz chamou atenção ao aparecer de franja. No vídeo dos Stories do Instagram, mostrou o beauty artist Silvio Giorgio desfiando a franja na altura das sobrancelhas. Logo na sequência, mostrou que o visual era temporário ao retirar a peruca. “Pena que não era de verdade. Eu deveria?”, perguntou.

Cabelos volumosos

Em março, Camila Queiroz posou com cabelos enrolados e volumosos no ensaio para a revista Vogue em comemoração aos 30 anos do filme “Uma Linda Mulher” (“Pretty Woman”), de 1990. A caracterização é inspirada na personagem de Julia Roberts. “Amei a experiência de ser Vívian Ward & Ruiva por um dia.”

Chanel rosa

“Saudades do dia que eu realizei o sonho de pintar o cabelo todo de rosa mesmo via lace”, escreveu Camila Queiroz em uma publicação no Instagram de fevereiro de 2020. A peruca conta com fios lisos e corte estilo chanel.

É peruca ou lace?

A peruca passou por várias fases ao longo da sua história, que começou no Egito Antigo. Já serviu para proteger do frio e até para representar status. É ainda alternativa para esconder a calvície.

Hoje, ganhou versões com efeito mais natural, que receberam o nome de laces, que contam com tela interna onde os fios são costurados um a um. Podem ser colocadas com cola (ficando presas por até sete dias na cabeça) ou fitas dupla face específicas para perucas.

Existe a opção chamada “lace front”, em que a base de tela fica apenas na parte da frente, de orelha a orelha. Já o modelo “full lace” tem tela em toda extensão, parecendo que os fios “nascem” do couro cabeludo em todos os pontos, não apenas na frente.