Carlinhos Maia segue sendo alvo de críticas por conta de uma mega festa promovida por ele em meio à pandemia de Covid-19 em Penedo, no Alagoas, na semana passada. Felipe Neto, eleito uma das personalidades mais influentes do mundo, não economizou nas críticas ao humorista, que não gostou nada de ser repreendido por ele.

“Aí você pensa: ‘pelo menos o povo vai perceber o que é esse sujeito e vai parar de acompanhar’. Essa foi a quantidade de seguidores que essa pessoa ganhou depois que deu a festa. Detalhe para os 80 mil novos seguidores exatamente no dia da festa. Não há o que fazer, o povo não tá nem aí.”, disse Neto.

O youtuber também ironizou o fato de Carlinhos Maia já ter errado em outras ocasiões e pedido desculpas com lágrimas descendo o resto. “Anotem aí: dentro de pouquíssimo tempo ele vai aparecer ou com um vídeo de arrependimento, chorando… Ou fazendo uma doação filmada, chorando. Ou os dois”.

Aí vc pensa: "pelo menos o povo vai perceber o q é esse sujeito e vai parar de acompanhar". Essa foi a quantidade de seguidores q essa pessoa GANHOU dps que deu a festa. Detalhe para os 80 mil novos seguidores exatamente no dia da festa. Não há o q fazer, o povo não tá nem aí. pic.twitter.com/kNd3t40t2g — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 25, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Carlinhos Maia rebate Felipe Neto

As críticas de Felipe não foram ignoradas por Carlinhos Maia, que o respondeu com xingamento. “Demônio é seu c*, uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra caralh* também, vive julgando os outros! Sai do meu pé chulé”, disparou.

Demônio é seu cu, uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra caralho tbmmm, vive julgando os outros!! Sai do meu pé chulé https://t.co/kdg6aIAKza — Carlinhos Maia (@Carlinhosmaiaof) December 25, 2020

Críticas a Lucas Neto

No meio da confusão entre os dois famosos, Lucas Neto, irmão de Felipe, acabou sendo alvo de críticas dos fãs do dono da vila por conta de um espetáculo divulgado por ele em meio à pandemia de Covid-19. Felipe então reprovou a atitude do irmão, mas o defendeu por ter feito um evento sem aglomeração de pessoas, ao contrário de Carlinhos Maia.

“‘Ah mas o Luccas Neto fez espetáculo dia 20’ .Eu não sou o meu irmão. Fiquei sabendo agora e tô falando com ele. Mas uma diferença: o público foi impedido de se aglomerar, máscara foi obrigatória e distanciamento de 3 metros. NENHUM caso de contaminação. Mesmo assim, sou contra”, disse.

“Tô conversando muito sério com meu irmão, mas mesmo assim as coisas são incomparáveis. O espetáculo foi feito com todas as exigências sanitárias e protocolos extremamente rígidos. Não foi uma festa com todo mundo sem máscara se esfregando. Querer comparar é mau caratismo. E quem criticou o ‘demonho’ fui eu. Felipe Neto, 32 anos, praticamente sem pisar na rua desde março, responsável por absolutamente ZERO contaminações”, alfinetou o famoso.