Carlinhos Maia faz desabafo sobre gritaria dos fãs em frente a sua casa

O influenciador Carlinhos Maia desabafou depois de passar por uma situação desagradável com os fãs. No condomínio onde vive com o marido, Lucas Guimarães, ele passou a ser importunado pelas pessoas durante o dia inteiro.

Embora goste de atender os fãs, segundo Carlinhos Maia, as pessoas passaram dos limites. Apesar de estar dentro de casa, ele passou a escutar os gritos dos seguidores chamando seu nome.

“Uma coisa que está acontecendo muito, e que não precisa acontecer, é que as pessoa tão gritando muito aqui na porta”, relatou ele.

O influenciador ainda revelou que os vizinhos estavam se incomodando com a gritaria. “Os outros moradores reclamam, e é o dia todo assim”, contou ele. “Não se preocupe quando eu descer pra correr, malhar, eu desço e tiro foto com todo mundo”. Na sequência, o humorista completou: “Quer tirar foto, espera a gente descer”.

Onde Carlinhos Maia mora?

O humorista tem uma casa de praia em Barra de São Miguel, em Alagoas. A mansão de Carlinhos agora conta com uma boate a céu aberto, uma enorme parede grafitada com seu rosto e até um corredor imitando o céu.

Carlinhos fala sobre a 1º vez com o marido

Enquanto batia um papo com Tatá Werneck, Carlinhos Maia impressionou com uma revelação íntima. Neste sentido, o famoso contou ter levado cinco anos para ter a primeira transa com Lucas.

“Para a gente transar demorou três anos após o começo do namoro. Então, foram cinco anos ao todo [desde que nos conhecemos]”, afirmou ele. Segundo o criador de conteúdo, o marido tinha medo de ter relação sexual com ele. “A gente nem tirava as bermudas. A gente sarrava por cima das bermudas, pelo medo que ele tinha. Ele não tirava a bermuda”, explicou ainda.

Festa polêmica e ‘cancelamento’ de Carlinhos Maia

Recentemente, Carlinhos Maia realizou uma super festa em casa. Tudo isso para comemorar os 20 milhões de seguidores no Instagram. O problema é que ele reuniu centenas de pessoas com a pandemia acontecendo. Rapidamente, ele foi ‘cancelado’ pelos internautas, mais uma vez.

Também na entrevista com Tatá, ele falou sobre a ‘cultura do cancelamento’. Sendo assim, questionado sobre esse assunto, ele respondeu em tom de brincadeira: “Eu fui mais cancelado do que a Anitta”.