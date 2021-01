Casa de praia ‘simples’ de Ana Maria Braga está avaliada em R$ 14 mi

Ana Maria Braga começou o ano apresentando o “Mais Você” direto de sua casa de praia, em Maresias, litoral de São Paulo. E a sua descrição do lugar movimentou as redes sociais. “Vocês podem ver que é uma casa de pedras ultrassimples”, falou. O comentário foi ironizado pelo público, que a considerou uma “mansão”. Está avaliada em cerca de R$ 14 milhões, segundo corretor entrevistado por Leo Dias.

Como é a casa na praia da Ana Maria Braga?

A apresentadora adquiriu o imóvel em 1998 e contou que foi o primeiro construído na praia de Maresias. As fotos de Marcio Granado, para a revista Caras, foram publicadas no Instagram e revelam cozinha ampla, piscina e casa na árvore, que é um mirante com vista para o mar.

O jardim com árvores foi destacados por Ana Maria Braga como local de brincadeira dos netos e do casamento do filho, Pedro.

Onde fica o imóvel?

A comentada casa da Ana Maria Braga está localizada em Maresias, em São Sebastião, Litoral Norte de São Paulo. Encontra-se a 25 km do centro da cidade e a 176 km de São Paulo. A praia tem fortes arrebentações e, por isso, é muito procurada por surfistas, que a desbravaram na década de 1980.

Quanto custa a casa da Ana Maria Braga?

“O imóvel tem uma área de terreno gigante, por volta de 6.000 m², que é o grande diferencial. O valor da propriedade está em torno de R$ 14 milhões”, disse o corretor da região Cauã Carriel, entrevistado para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Ana Maria Braga mencionou que a simplicidade da construção a deixou encantada, levando aos comentários irônicos do público. “Conheço a casa por dentro. Realmente é uma casa bem simples, comparada com as demais casas pé na areia na região”, completou o profissional.

Quais são as praias próximas à região?

A casa da Ana Maria Braga fica perto de outras praias bastante procuradas da cidade. Uma delas é Juquehy, localizada a 25 km de Maresias. Próxima a ela está a Praia da Baleia, com quatro quilômetros de orla e conhecida pelos esportes aquáticos, especialmente o mergulho.

A Praia de Calhetas fica a 18 km do centro da cidade e o acesso é feito por meio de um condomínio fechado, com caminhada de cerca de 10 minutos. A Praia de Guaecá é uma das mais próximas da região central de São Sebastião, apenas 10 km de distância. Há ainda a Praia de Toque Toque Grande, a 15 km do centro, com a cachoeira de Toque Toque a apenas 900 metros.