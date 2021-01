Chrissy Teigen tatua nas costas nome de música de John Legend

Chrissy Teigen fez uma tatuagem em homenagem ao marido, John Legend. Ela agora exibe o título da canção “Ooh Laa” na parte central de suas costas. A letra sensual foi composta pelo músico para a esposa, que é mãe de seus dois filhos: Luna e Miles.

Como é a tatuagem de Chrissy Teigen?

A modelo e influenciadora digital colocou o texto verticalmente, na espinha dorsal. No Instagram, publicou vídeo que mostra o momento em que a tattoo foi realizada, com John Legend acompanhando todo o processo. “Ooooooooh la”, escreveu na legenda.

O responsável pelo trabalho é o tatuador de celebridades Daniel Winter, que foi à mansão do casal. Ele compartilhou foto do resultado e comentou: “Que benção homenagear a Chrissy com esta tatuagem ‘Ooh Laa’ em sua coluna. John escreveu essa música sexy para ela tão naturalmente que ela deveria tê-la tatuada, certo?”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A música faz parte de “Bigger Love”, sétimo disco de estúdio de John Legend, lançado em junho do ano passado. O refrão diz o seguinte: ““Não me faça esperar. Eu tenho pensado em você o dia inteiro. Você sabe o que eu quero. No segundo, no minuto em que chegar em casa”.

Chrissy Teigen e o artista se casaram em 2013 e são pais de Luna, de 4 anos, e Miles, de 2 anos. Em outubro do ano passado, o terceiro filho faleceu logo após o parto.

Ouça a música e confira a letra

Ooh Laa

Come and get me wasted (Venha me pegar desperdiçado)

This is dedicated to that ooh laa (Isso é dedicado a isso ooh laa)

Run it to me real quick (Corra para mim bem rápido)

I be going stupid for that ooh laa (Eu estou sendo estúpido por isso ooh laa)

Don’t make me wait (Não me faça esperar)

I’ve been thinking about it all day (Eu estive pensando nisso o dia todo)

You know what I want (Você sabe o que eu quero)

The second, the minute I’m home, it’s (No segundo, no minuto em que estou em casa)

Ooh laa

That’s the only music that I wanna hear, is (Essa é a única música que eu quero ouvir, é)

Ooh laa

Get a little louder, scream it in my ear, yeah (Fique um pouco mais alto, grite no meu ouvido, sim)

Spin it ’round, let it bounce some (Gire-o, deixe-o quicar um pouco)

Up & down, think we found something (Para cima e para baixo, acho que encontramos algo)

Smack it, flip it, rub it down (Bata, vire, esfregue)

To the sound of (Ao som de)

Ooh laa

Ooh laa

Ooh laa

You know I’m romantic (Você sabe que eu sou romântico)

I’d cross the Atlantic for that ooh laa (Eu atravessaria o Atlântico por esse ooh laa)

I’ll wear my best tuxedo (Vou usar meu melhor smoking)

And you can undress me and we go ooh laa (E você pode me despir e nós vamos ooh laa)

Don’t make me wait (Não me faça esperar)

I’ve been thinking about it all day (Eu estive pensando nisso o dia todo)

You know what I want (Você sabe o que eu quero)

The second, the minute I’m home, it’s (No segundo, no minuto em que estou em casa)

Ooh laa

That’s the only music that I wanna hear, is (Essa é a única música que eu quero ouvir, é)

Ooh laa

Get a little louder, scream it in my ear, yeah (Fique um pouco mais alto, grite no meu ouvido, sim)

Spin it ’round, let it bounce some (Gire-o, deixe-o quicar um pouco)

Up & down, think we found something (Para cima e para baixo, acho que encontramos algo)

Smack it, flip it, rub it down (Bata, vire, esfregue)

To the sound of (Ao som de)

Ooh laa

Ooh laa

Ooh laa