Claudia Jimenez novelas: de Sai de Baixo a Escolinha

A atriz Claudia Jimenez faleceu na manhã de sábado, 20, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. A artista ficou famosa por ter estrelado papéis cômico na televisão, com destaque para os programas humorísticos Escolinha do Professor Raimundo (1990) e Sai de Baixo (1996), além das Claudia Jimenez novelas, que incluem Torre de Babel (1998) e Sete Pecados (2007).

Dona Cacilda na Escolinha do Professor Raimundo – Claudia Jimenez novelas

Um dos mais famosos papéis de Claudia Jimenez foi o de Dona Cacilda na Escolinha do Professor Raimundo, em 1990. A personagem ficou marcada pelo bordão “beijinho, beijinho, pau pau”, em referência a famosa frase de Xuxa

“Beijinho, beijinho, tchau, tchau”.

A personagem era um dos grandes destaques da Escolinha e arrancava risos do público ao tentar seduzir o professor Raimundo (Chico Anysio) para tentar conseguir notas mais altas -Dona Cacilda sempre tinha uma piada ou uma tirada sarcástica para desconcertar o docente.

O papel lhe rendeu não só o prestígio do público, como a da crítica. Jimenez venceu o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1991.

Edileuza de Sai de Baixo

Outro papel memorável da atriz foi a de Edileuza, no humorístico Sai de Baixo em 1996. Ao lado de Miguel Falabella, Tom Cavalcante, Aracy Balabanian, Marisa Orth e Luís Gustavo, ela interpretou a empregada doméstica mal-humorada e desbocada que vivia um romance com Ribamar (Tom Cavalcante).

A personagem ficou marcada pelos atritos constantes com Caco Antibes, que renderam o bordão “Óhhhhhh”!, usado pela empregada quando apontava o dedo na cara do patrão. A frase caiu no gosto popular, assim como o “Alô? Ah, meu Deus…”, que ela dizia quando atendia o telefone. Outro momento cômico era quando a doméstica se referia a Cassandra como “Dona Casseta”.

Ti Ti Ti (1985)

Já em novelas, Claudia Jimenez esteve na primeira versão de Ti Ti Ti, em 1985, no papel de Lazinha. A personagem era a líder e mentora da ‘Turma da Lazinha’.

Nos anos seguintes, a atriz deixou as novelas para se dedicar ao humor. Foi quando ela esteve em Os Trapalhões (1989), Escolinha do Professor Raimundo (1990), Você Decide (1996), Sai de Baixo (1996) e Chico Total (1997). Voltou às novelas apenas em 1998, com Torre de Babel.

Torre de Babel (1998)

No final da década de 90, Jimenez viveu Bina, a garçonete da lanchonete de Edmundo Falcão (Victor Fasano). A personagem trazia uma pegada de humor com sua personalidade bondosa, mas ingênua.

A história de Bina muda repentinamente ao longo da novela. Seu maior sonho se torna realidade quando ela recebe uma herança que a torna milionária. A ex-garçonete passa a levar uma vida de madame, mas mantém suas origens. Se antes ela não tinha sorte no amor, depois passa a se envolver com Gustinho (Oscar Magrini), Boneca (Ernani Moraes) e o próprio Falcão.

Sete Pecados (2007)

Em Sete Pecados, Jimenez viveu a cartomante Custódia, com quem Beatriz (Priscila Fantin) se consulta. A personagem é quem diz para a jovem que ela só será verdadeiramente feliz depois que se livrar dos sete pecados capitais que rondam a sua vida em nome de um grande amor.

É revelado que Custódia não é uma verdadeira cartomante, mas sim o anjo da guarda de Beatriz. A jovem lhe dá tanto trabalho que a personagem tenta desistir da missão, mas é impedida pelo arcanjo Gabriel (Erik Marmo).

Custódia ainda se envolve com o DJ Adriano (Rodrigo Phavanello), com quem só poderia ficar depois de cumprir sua missão na terra e deixar de ser anjo.

Negócio da China (2008)

Mais um papel de vidente para Claudia Jimenez em Negócio da China (2008). Agora, sua personagem é uma falsa vidente que se envolve com o padeiro Belarmino Moreira (Joaquim Monchique), que causa uma desilusão em seu amado no final da trama ao revelar que nunca o amou de verdade.

Nos anos seguintes, a atriz esteve em outras produções, incluindo A Vida Alheia (2010), Aquele Beijo (2011), Além do Horizonte (2013) e Sexo e as Negas (2014).

Haja Coração (2016)

A última entre as Claudia Jimenez novelas foi Haja Coração, em 2016. A atriz interpretou a personagem Lucicréia, casada com Agilson (Marcelo Médici), casal que vive na mansão dos Abdala. Sua personagem é mãe da fotógrafa Camila, interpretada por Agatha Moreira.

Desde o fim de Haja Coração, a atriz não fez outras aparições na TV Globo.

+ Quem são os atores da novela O Rei do Gado que já morreram?