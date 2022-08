Quem são os atores da novela O Rei do Gado que já morreram?

Exibida pela primeira vez há 26 anos, o Rei do Gado foi um dos maiores sucessos da Globo. Desde então, Raul Cortez, o Geremias, e Tarcísio Meira, o Giuseppe, são alguns dos onze atores da novela O Rei do Gado que já morreram e deixaram saudades. Relembre quem são os demais artistas que já faleceram.

Raul Cortez, o Geremias, é um dos atores da novela O Rei do Gado que já morreram

Raul Cortez faleceu em julho de 2006, aos 73 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Seus últimos trabalhos foram na minissérie JK (2006) e na novela Senhora do Destino (2004).

O ator interpretou Geremias em O Rei do Gado. Seu personagem era o terceiro filho de Giuseppe Berdinazi (Tarcísio Meira) e Marieta (Eva Wilma), mas que foi tomado pela ambição, que o levou a ser cruel com sua própria mãe e irmãos. Sua sede por riqueza lhe fez um homem solitário e com muito remorso.

Tarcísio Meira, o Giuseppe, é um dos atores da novela O Rei do Gado que já morreram

Tarcísio Meira faleceu em agosto de 2021, aos 85 anos, vítima de Covid-19. O famoso foi um dos maiores ícones das novelas brasileiras e galã das décadas de 70 e 80. Esteve por último em Orgulho e Paixão (2018), folhetim das 18h.

O ator viveu Giuseppe, o patriarca chefe da família rival aos Mezengas. Caso com Marieta (Eva Wilma), é um pai amoroso para seus quatro filhos, mas não consegue perdoar a filha por manter um relacionamento amoroso com Henrique (Leonardo Brício), filho de seus inimigos.

Eva Wilma, a Marieta

A atriz nos deixou aos 87 anos, em maio de 2021, em decorrência de um câncer de ovário. Ela também teve problemas cardíacos em decorrência do tumor. O último trabalho da atriz foi em 2018, na novela O Tempo Não Para.

Eva interpretou Marieta, esposa de Giuseppe. Personagem muito sofrida, passa por maus bocados com a fuga da filha Giovanna (Letícia Spiller), com as teimosias do marido, a morte do filho Bruno e a traição de seus outros dois filhos.

Cláudio Corrêa e Castro, o Toni, é um dos atores da novela O Rei do Gado que já morreram

Cláudio Corrêa e Castro faleceu em agosto de 2005, aos 77 anos, por falência múltipla de órgãos. Ele sofria de obesidade excessiva, hipertensão e diabetes e estava internado após passar por uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Seu último trabalho foi na novela Senhora do Destino, em 2004.

Interpretou Toni em O Rei do Gado, dono de uma venda de beira de estrada. Típico fofoqueiro, sabe da vida de todo mundo e tenta se manter longe da briga entre as famílias Mezenga e Berdinazi.

Leila Lopes, a Suzane

Leila Lopes foi encontrada morta em seu apartamento em dezembro de 2009, aos 50 anos. Ela deixou uma carta de despedida para sua família e amigos antes de tirar a própria vida. Sua última aparição na TV foi em 2000, na novela da Record Marcas da Paixão.

Em O Rei do Gado, ela interpretou Suzane, personagem que mantinha uma relação extraconjugal com Ralf (Oscar Magrini). A atriz fez sucesso interpretando a personagem e foi considerada um símbolo sensual na época.

Liana Duval, a Quitéria

A intérprete de Quitéria em O Rei do Gado morreu em março de 2011, aos 83 anos, em decorrência de um câncer. Na trama, sua personagem era uma empregada que trabalhava para o senador Caxias (Carlos Vereza).

Ao longo de sua carreira, a atriz participou de mais de 50 filmes, além de ter participado de novelas da Globo, TV Tupi e Manchete, incluindo Torre de Babel (1998) e A Próxima Vítima (1995).

Regina Dourado, a Magu, é um dos atores da novela O Rei do Gado que já morreram

A atriz Regina Dourado, que viveu a personagem Magu na novela O Rei do Gado, faleceu em outubro de 2012, aos 60 anos. Ela lutava contra um câncer de mama descoberto em 2003. Seus últimos trabalhos foram em novelas da Record, Caminhos do Coração (2007) e Bicho do Mato (2006).

Regina também participou de outros títulos da Globo, incluindo América (2015), O Rei do Gado (1996), Explode Coração (1995), Tropicaliente (1994) e mais.

Paulo Goulart, o juiz

Paulo Goulart fez uma pequena participação em O Rei do Gado interpretando um juiz que aparece ao longo da novela. O ator, que foi um dos maiores ícones da teledramaturgia, faleceu em março de 2014, aos 81 anos, em decorrência de um câncer renal. Ele era casado com a também atriz Nicette Bruno.

O último trabalho do ator na televisão foi em 2014 na minissérie O Tempo e o Vento. Já em novelas, esteve por último em Cama de Gato, trama de 2009.

Luiz Parreiras, o Orestes, é um dos atores da novela O Rei do Gado que já morreram

Luiz Parreiras, o Orestes de O Rei do Gado, morreu aos 78 anos, em janeiro de 2020, vítima de um AVC. Além dos trabalhos na Globo, ele também participou de tramas no SBT e TV Tupi.

Antes de interpretar Orestes no clássico de Benedito Ruy Barbosa, ele esteve em Os Irmãos Corsos, na década de 70 na TV Tupi, e protagonizou A Leoa, do SBT, em 1982.

Antônio Pompeo, o Dominguinhos

Antônio Pompeo foi encontrado morto aos 62 anos, em janeiro de 2016, em seu apartamento no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada, mas uma vizinha do famoso postou em suas redes sociais que ele teria sofrido um infarto fulminante.

Pompeo ficou conhecido por fazer parte do elenco de O Rei do Gado (1996), A Viagem (1993) e Mulheres de Areia (1993). O ator trabalhou em novelas da Record nos últimos anos de sua vida, incluindo Balacobaco (2012), Rebelde (2012), Chamas da Vida (2008) e Prova de Amor (2005).

Chica Xavier, a madre, é um dos atores da novela O Rei do Gado que já morreram

Em O Rei do Gado, Chica Xavier interpretou a madre que cuida de Luana (Patrícia Pillar). A atriz morreu em agosto de 2020, aos 88 anos, vítima de um câncer pulmonar.

A famosa foi destaque em Marron Glacê (1979), Renascer (1993), Pátria Minha (1994) e Duas Caras (2007). Seu último trabalho na televisão foi em 2012, quando participou de Cheias de Charme.