Como era MC Cabelinho antes da fama, o Hugo de Vai na Fé

MC Cabelinho, 27, fez sucesso como Hugo em Vai na Fé. O famoso é mais conhecido por seu trabalho na música, sendo um dos representantes do rap e funk brasileiro. O cantor passou a ganhar notoriedade em 2021, quando lançou o álbum "Little Hair". Veja fotos de MC Cabelinho antes da fama.

Fotos de MC Cabelinho antes da fama

MC Cabelinho é conhecido por esse nome devido a um apelido que recebeu ainda na adolescência. Victor Hugo, seu nome de batismo, é chamado assim por usar o cabelo arrepiado e colorido quando tinha 15 anos de idade. O artista cresceu na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana.

O cantor recentemente recebeu uma série de críticas na web por causa de um look usado em um jantar com sua namorada, que usava um vestido de gala. Enquanto isso, Mc Cabelinho optou por vestir uma camisa do time de futebol Inter de Milão. “Vou deixar bem claro para vocês: ganhar dinheiro ou ficar mais famoso não vai mudar minha essência, o jeito que eu trato as pessoas e as coisas que gosto de fazer", escreveu em suas redes sociais.

O famoso de fato mantém seu estilo, mas hoje está bem diferente do início de sua carreira. O cantor tem o corpo inteiro tatuado, incluindo alguns desenhos no rosto. Em vídeos antigos publicados na web, é possível ver o rapaz sem as tattoos e com um estilo bastante diferente, sem bigode e cavanhaque.

"Eu sei que não moro mais no morro, mas continuo com o estilo de favelado. Foi com esse meu jeito que consegui chegar até aqui e chegar na Globo", disse em entrevista à revista GQ em janeiro deste ano.

O cantor lançou suas primeiras músicas em 2016, até que seu primeiro álbum, "Minha Raiz", saiu em 2018. No ano seguinte, conquistou seu primeiro papel na televisão, interpretando Mc Farula na novela "Amor de Mãe".

Em 2022, o álbum "Little Love", que consolidou o artista como um dos mais relevantes das paradas atuais da atualidade, conta com participações de Ludmilla e Gloria Groove.

Neste ano, Cabelinho foi escalado para interpretar Hugo na novela das sete "Vai na Fé", além de realizar uma turnê pela Europa.

Quem é a namorada de MC Cabelinho?

Mc Cabelinho namora a atriz Bella Campos, 25, desde novembro de 2022. Os dois se conheceram durante a preparação para Vai na Fé, na qual a artista interpreta Jenifer, filha de Sol (Sheron Menezzes).

Desde então, os dois trocaram várias declarações apaixonadas nas redes sociais. O cantor até dedicou uma música para sua amada, chamada "Minha Cura".

Em entrevista ao Altas Horas, em junho desse ano, o ator contou que chamou Bella no Instagram depois que os dois fizeram um exercício de preparação para a novela juntos. "Chamei ela no direct, mandei carinha de apaixonado, ela me respondeu. No outro dia já ofereci uma carona a ela, que eu não tô de bobeira. Ela aceitou e, daí em diante a gente começou a conversar e se entender, e hoje estamos gravando o Altas Horas", relembrou.

O casal também revelou ao Fantástico que pretendem se casar, mas não disseram quando a cerimônia irá acontecer. "Vamos casar em um dia 13. A gente começou a namorar no dia 13. E o meu aniversário é no dia 13", contou a atriz.

Em novembro do ano passado, o cantor se submeteu a uma vasectomia reversível. Focado em seu trabalho, o artista não pensa em ser pai agora. "Quero deixar bem claro que posso ser pai quando eu quiser e, por isso, optei pela vasectomia reversível. Quando eu sentir que for a hora, vou operar de novo e fazer meu little baby", contou.

