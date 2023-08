Próximos capítulos de Vai na Fé final: última semana da novela das 7

Os próximos capítulos de Vai na Fé mostram o desfecho dos personagens da novela das sete. O folhetim, que termina em 11 de agosto, sexta-feira, traz momentos decisivos da história de Sol (Sheron Menezzes), Theo (Emílio Dantas) e Ben (Samuel de Assis), que trarão finais felizes para os mocinhos e punição para os vilões.

Clara e Helena ficam juntas no final da novela Vai na Fé?

O resumo da novela Vai na Fé da última semana joga um balde de água fria nos fãs do casal Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman). Em cenas que devem ir ao ar na segunda-feira, 7, a personal trainer vai apresentar a namorada para suas amigas, mas não vai gostar de certos comentários de sua amada. As informações foram adiantadas pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

A mãe de Rafa (Caio Manhente) será questionada sobre a relação por uma das amigas e dirá que não gosta de mulheres, mas se apaixonou pela personal. A declaração deixará todas desconfortáveis, o que fará com que as namoradas briguem novamente e terminem a relação de vez

As duas devem ficar separadas até o capítulo final da novela. Clara vai pedir uma nova chance para Helena enquanto as duas estiverem no casamento de Ben e Sol, e a personal aceitará o pedido de desculpas da mulher. "Eu não quero ser salva. Mas ia gostar da sua companhia. Você aceita essa mulher que está se reconstruindo no seu vale?", dirá a personagem de Regiane Alves. As duas vão selar a união com um beijo apaixonado.

Com quem Lumiar fica no final da novela?

Decidida a tirar um ano sabático, Lumiar (Carolina Dieckmann) vai embora do Brasil na última semana de Vai na Fé. Antes de deixar o País, a advogada assinará a venda do apartamento que morava com Ben. A loira também vai procurar Clara para fazer as pazes no capítulo de segunda-feira, 7.

Sabendo que a advogada vai embora, Lui (José Loreto) pedirá para que os dois passem uma última noite juntos. Em seguida, Lumiar embarcará rumo a uma viagem de seis meses em Roma, na Itália.

Haverá uma passagem de tempo de um semestre na trama. Lumiar retornará ao Brasil e comparecerá ao casamento de Ben e Sol. Para a surpresa do público, a loira estará acompanhada de Lui com quem vai engatar um namoro. Os dois vão dar um beijão de cinema nos minutos finais.

Qual o final de Theo em Vai na Fé?

Theo finalmente será punido pelos seus crimes nos próximos capítulos de Vai na Fé. O vilão armará um atentado contra Ben e colocará fogo em seu próprio galpão para tentar matar o advogado. No entanto, o personagem de Samuel de Assis escapará com vida e vai se recuperar a tempo da cerimônia.

Procurado pela polícia, o vilão passará um tempo sumido e só retornará no último capítulo. O crápula se infiltrará no casamento da protagonista e do advogado vestido de garçom e vai tentar sequestrar a dançarina.

O que ele não esperava é que a polícia já estava a postos. Theo será preso antes que possa causar qualquer dano ao casamento e terminará a novela atrás das grades.

Livres do vilão, Sol e Ben se casam e vivem felizes para sempre.

O que acontece com Rafa e Kate em Vai na Fé?

Outro casal que terá um final feliz em Vai na Fé é Kate (Clara Moneke) e Rafa (Caio Manhente). Depois que Theo for preso, o jovem assumirá o controle da empresa Bastos Imports e se tornará o novo presidente, além de se dedicar à fotografia. Clara, que estará focada em sua carreira de modelo, não vai querer se envolver nos negócios do ex-marido.

Rafa dará uma vida de luxo e ostentação para Kate, com quem vai reatar o namoro. O jovem vai transformar sua amada em uma madame, como ela sempre sonhou.

Qual o final de Jenifer em Vai na Fé?

Jenifer (Bella Campos) vai terminar com Eduardo (Matheus Abreu), apesar de dizer que ama o rapaz, e vai ficar com Hugo (MC Cabelinho).

Eduardo desconfiará que a namorada ainda tem sentimentos pelo traficante e terá uma crise de ciúmes. A filha de Sol não vai gostar nada da atitude do missionário e colocará um ponto final na relação. O rapaz deve terminar a trama ao lado de Melissa (Ramille). Já Jenifer aparecerá ao lado de Hugo no casamento de sua mãe.

