Como está a Rita Lee? Cantora se curou de câncer e vive reclusa

Considerada a rainha do rock brasileiro, Rita Lee está com 75 anos e já não sobe mais aos palcos. Uma lenda da música, ela não deixa de ser lembrada por todas as suas contribuições para a cultura musical do país.

O que aconteceu com a cantora Rita Lee?

Rita Lee descobriu um câncer de pulmão durante exames de rotina em maio de 2021 e logo em seguida passou por radioterapia e imunoterapia para combater a doença. Quase um ano depois, em abril de 2022, a família divulgou a boa notícia para o público: a cantora estava finalmente curada.

Agora, em maio de 2023, a roqueira vai lançar o livro "Outra Biografia" pela Globo Livros, que retrata não apenas aspectos da vida de artista, mas também esmiúça seu tratamento contra o câncer. Em pré-venda desde março, a obra assumiu o topo da lista de mais vendidos da Amazon logo em suas primeiras 24 horas na plataforma.

Rita Lee cita momentos dos últimos anos em nova biografia e fala sobre tratamento de doença - Foto: Reprodução/Divulgação/GloboLivros

Hoje, após a remissão ela continua passando por avaliações médicas, baterias de exames e às vezes até mesmo internações para ter certeza que a doença não voltou, como já explicou a família nas redes sociais, que prefere manter a privacidade da cantora o máximo possível.

E falando em privacidade, atualmente a vida de Rita Lee é tranquila e isolada do público e da cidade grande. A cantora mora em um sítio no interior de São Paulo com o marido, o músico Roberto de Carvalho, com quem está desde 1996.

Rita Lee e Roberto tem três filhos: Roberto é o mais velho, tem 45 anos e é conhecido como Beto Lee. Ele é músico assim como os pais, começou a carreira ainda na adolescência e além de soltar a voz também é compositor e guitarrista.

João tem 43 anos e se tornou DJ e produtor. Antonio Lee é o caçula, tem 41 anos de idade e é artista plástico.

Porque a Rita Lee parou de cantar?

Em 2012, Rita Lee anunciou sua aposentadoria dos palcos. A cantora estava em um show no Rio de Janeiro e declarou que seria uma de suas últimas apresentações. Ela fez mais alguns espetáculos e aparições especiais depois do anúncio e então não voltou mais ao microfone.

Na época, Rita Lee justificou em publicação no Twitter que a decisão foi tomada devido a sua fragilidade física. "Aposento-me de shows, da música nunca. Quem me viu ontem [durante show] pode bem atestar minha fragilidade física. Saio de cena absolutamente apaixonada por vocês", escreveu a artista.

Após o afastamento dos palcos, Rita Lee desacelerou, mas continuou um nome reconhecido da música como sempre, lançou livros, como Rita Lee: Uma autobiografia, de 2016, e até soltou uma música inédita, Change, que cantou ao lado de Roberto de Carvalho e Gui Boratto em 2021.