Como está Estefanía Villarreal, a atriz que fez Celina?

A atriz que interpretou Celina em "Rebelde" (2004), Estefanía Villarreal, continua trabalhando como atriz e modelo, e seu visual está bem diferente do que os fãs estavam acostumados a ver na novela adolescente. Em 2022, a famosa até participou de uma nova versão do folhetim, interpretando a mesma personagem que a projetou à fama.

Por onde anda a Celina de Rebelde?

Estefanía Villarreal esteve recentemente no reboot de "Rebelde", produzida pela Netflix, que ganhou duas temporadas na plataforma de streaming antes de ser cancelada. A atriz interpretou Celina Ferrer na versão que estreou na plataforma em janeiro de 2022 e mostrou uma nova história inserida no universo da Elite Way School.

Nos anos anteriores, a atriz esteve brevemente na série "Decisiones: Unos Ganan, Otros Pierden" (2019) e atuou na novela "Y mañana será otro día mejor" (2018), do canal Las Estrellas. Entre os folhetins mexicanos que a Celina de Rebelde participou estão "Amo Despertar Contigo" (2016), "Não Acredito nos Homens" (2014) e "Carmelia La Texana" (2014).

Apesar de ter começado a trabalhar na televisão em 2000, quando interpretou Maite na novela "Carita de Ángel", foi vivendo Celina que a atriz ficou famosa e é lembrada até hoje pelo papel. A personagem é uma jovem com baixa autoestima que sofre com a pressão exercida pela própria mãe para perder peso. Apesar de ser amiga de Mia Colucci (Anahí), a menina mais popular do colégio, a estudante sofre bullying por conta do corpo e é rejeitada pelos garotos, o que não a impede de sonhar com um grande amor.

De 2004 anos para cá, a atriz mudou bastante o visual. Além de estar com os fios de cabelos morenos, Estefania passou por uma mudança drástica em relação ao corpo. De acordo com o portal mexicano Fama, a famosa perdeu mais de 70 kg ao adotar um estilo de vida mais saudável, melhorando seus hábitos alimentares e fazendo exercícios físicos. A Celina de "Rebelde" começou o processo de perda de peso em 2013 e, hoje, também trabalha como modelo.

O assunto voltou à mídia por conta do shows do RBD no Brasil, que acontece entre os dias 9 e 17 de novembro em São Paulo e no Rio de Janeiro. O grupo musical se reúne após 15 anos para uma nova turnê.

Onde assistir a novela Rebelde?

A novela Rebelde está no Globoplay e no SBT Vídeos. Apesar de ter cortado o o folhetim da programação, a emissora de Silvio Santos disponibilizou os capítulos gratuitamente para os fãs assistirem quando quiser. Nas redes sociais, os internautas viram a atitude do SBT como uma forma de enfrentar o serviço da Globo, já que, para assistir à novela no streaming na concorrente, é necessário ter uma assinatura paga.

Assistir Rebelde no SBT Vídeos

Passo 1: acesse a plataforma SBT Vídeos no navegador de seu smartphone ou computador (https://www.sbtvideos.com.br/).

Passo 2: no canto superior direito, clique em 'entrar'. Se você já é cadastrado, insira o e-mail e a senha. Se não, você deverá fazer um novo registro. Também é possível entrar na plataforma usando contas do Google, Apple ou Facebook.

Passo 3: feito isso, retorne para a página inicial e procura por 'Rebelde' no campo de busca. Clique em 'assistir' para assistir do começo.

Assistir Rebelde no Globoplay

Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);

Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em 'assine já' e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.

Passo 3: a próxima etapa é selecionar um dos planos disponíveis para assinatura. O valor será debitado do cartão no mesmo momento.

Passo 4: concluída a assinatura, volte para a página inicial e procure pelo título disponível no campo de busca. O plano também dá direito a todo o catálogo do Globoplay.

