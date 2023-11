Veja o que pode levar no show do RBD no Engenhão - Foto: Reprodução/Instagram/@rbd_musica

Primeiro show do grupo latino no Brasil será nesta quinta-feira, 9.

O que pode e não pode levar no show do RBD no Engenhão

Após uma longa espera, o público vai enfim conferir a Soy Rebelde Tour no Brasil. Os primeiros shows do grupo no país serão no Estádio Nilton Santos nesta quinta e sexta-feira, 9 e 10 de novembro, então para quem vai conferir a apresentação no Rio,veja o que pode e o que não pode levar no show do RBD no Engenhão, que começa às 20h30 (horário de Brasília).

Itens proibidos para o show do RBD no Engenhão

A Eventim, empresa que organiza a venda de ingressos do show do RBD no Brasil, liberou uma lista de itens que estão proibidos no Engenhão nesta quinta e sexta-feira. O guia é extenso e conta com itens como câmeras fotográficas e filmadoras profissionais ou com lentes descartáveis, assim como Go-Pro e similares.

Além disso, não é possível levar tablets, guarda-chuvas, materiais inflamáveis como papel em rolo, jornais, revistas, desodorantes superiores a 90ml, capacetes, armas de fogo, cigarros eletrônicos, cadeiras, bastão de tirar foto, lasers, drones, entre outros.

Bebidas de qualquer natureza estão proibidas, então não é permitido levar nenhum tipo de álcool e até mesmo água. Dentro do estádio você poderá comprar o que vai beber.

Na lista de itens proibidos para o show do RBD no Engenhão também aparecem cartazes. Nenhum tipo é permitido, assim como bandeiras e faixas com mastro. Você também não conseguirá passar pela revista com utensílios de armazenagem, como potes. Ou seja, comida feita em casa não entra, apenas industrializados lacrados.

Além desta longa lista, também aparecem camisetas de times de futebol, pistolas de água, fogos de artifícios, drogas ilegais, medicamentos sem receita, roupas ou acessórios com partes agudas que podem causar ferimento em alguém, até mesmo correntes, cinturões e pingentes.

O tamanho da mochila que irá levar também é importante. São proibidas bolsas maiores que 30x15x20 cm. Verifique se a sua está fora dos padrões. O evento não possui guarda-volumes, então qualquer item proibido que estiver em suas mãos na hora da revista será descartado na entrada do estádio, por isso é necessário atenção na hora de separar o que vai levar.

Veja lista completa de itens proibidos no show do RBD no Engenhão:

- Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável

- Go-pro (ou similares)

- Tablets

- Cartazes de qualquer tipo

- Guarda-chuvas

- Bebidas alcoólicas ou de qualquer tipo

- Materiais ou objetos que possam causar ferimentos

- Armas de fogo ou branca de qualquer espécie

- Copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem

- Fogos de artifício

- Papel em rolo, jornais e revistas

- Bandeiras e faixas com mastro

- Capacetes de motos ou similares

- Correntes, cinturões e pingentes

- Roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar

- Drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos. Quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome

- Desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90ml

- Materiais destinados à fabricação de bombas ou que podem causar incêndios

- Lasers, walkie-talkie e drones;

- Pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos

- Animais - exceto cães guias identificados e acompanhados de portadores de deficiência visual

- Utensílios de armazenagem

- Cadeiras ou bancos

- Bastão para tirar foto

- Buzinas de ar

- Mochilas ou bolsas maiores do que 30x15x20cm

- Cigarros eletrônicos e dispositivos similares

- Outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local

- Camisetas de times de futebol

- Cigarro eletrônico

O que pode levar para o show do RBD no Engenhão

A Eventim esclareceu algumas dúvidas dos fãs nas redes e também é possível ter uma noção do que pode entrar baseado em outros concertos que ocorreram no local. A emprega explicou para os fãs pelo Instagram que alimentos podem ser levados desde que sejam industrializados e lacrados. Não é possível levar nada que esteja em um utensílio de armazenamento, como marmitas.

Segundo a Eventim, câmeras instax mini podem entrar no estádio, que são aquelas de fotos instantâneas, conhecidas como polaroids. Além disso, carregadores portáteis são permitidos.

O que sempre é permitido em shows são as populares capas de chuva. Elas são a alternativa para quem não quer se molhar em dias chuvosos, já que guarda-chuvas estão na lista de itens proibidos.

Bolsas e mochilas podem entrar contanto que sejam pequenas, com tamanho inferior a 30x15x20. Chapéus e bonés também costumam ser permitidos, desde que não tenham nenhuma parte pontiaguda que possa machucar alguém ou causar tumulto.

Que horas abrem os portões do Engenhão?

Os portões do Engenhão serão abertos a partir das 16h00. O público poderá entrar no estádio, usar os espaços das instalações, como banheiros, a unidade médica se necessário, comprar alimentos, entre outros. O show começará às 20h30.

Para chegar ao local de transporte público, não há uma uma estação exclusiva no estádio, mas você pode ir de metrô até a estação Central e depois usar a integração com a Supervia para descer na estação Engenho de Dentro, que é próxima ao Setor Sul do estádio.

Outra opção também é ir de metrô até as estações de Del Castilho, Maria da Graça ou Inhaúma e pegar um ônibus ou carro de aplicativo. As linhas de ônibus que passam ao redor do estádio são 238, 254, 277, 346, 353, 383, 543L, 606, 636, 638, 639, 652, 669, 676, 680 e 692.

Para quem vai de carro, o local tem estacionamento. A melhor opção é já comprar o voucher que lhe dá direito a estacionar no espaço seguindo as informações do site do Botafogo, pois as vagas são limitadas. Não é revelado no site se é permitido pagar pelo estacionamento na hora ou se a reserva é apenas para quem comprou antecipadamente pelo site.

Próximos shows do RBD no Brasil

O show do RBD passará pelo Engenhão na quinta e sexta-feira e nos próximos dias migrará para São Paulo. Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni vão se apresentar também no Morumbi e Allianz Parque. Veja datas e horários:

- 9 de novembro, quinta-feira: 20h30 (Engenhão)

- 10 de novembro, sexta-feira: 20h30 (Engenhão)

- 12 de novembro, domingo: 20h00 (Morumbi)

- 13 de novembro, segunda-feira: 20h00 (Morumbi)

- 16 de novembro, quinta-feira: 20h00 (Allianz Parque)

- 17 de novembro, sexta-feira: 20h00 (Allianz Parque)

- 18 de novembro, sábado: 20h00 (Allianz Parque)

- 19 de novembro, domingo: 20h00 (Allianz Parque)

