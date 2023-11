De Sete Pecados a RBD: estreias da Globoplay em novembro 2023

Todos os meses a Globoplay prepara novidades para seu catálogo, entre as estreias aparecem novelas, filmes, séries, documentários e muito mais. Veja o que vai chegar na plataforma streaming em novembro de 2023!

Novela Sete Pecados - Estreias da Globoplay em novembro

A novela Sete Pecados é uma das estreias da Globoplay para novembro de 2023. O dia exato ainda não foi revelado. Obra da Walcyr Carrasco, a trama foi exibida na faixa das 19h00 entre junho de 2007 e fevereiro de 2008 e ganhou o protagonismo de Priscila Fantin e Reynaldo Gianecchini. A história segue os passos da mimada Beatriz (Fantin), que está acostumada a ter tudo o que quer.

O primeiro homem a rejeitá-la na vida é o taxista Dante (Gianecchini), um homem honesto e de vida simples que é casado com a confeiteira Clarice (Giovanna Antonelli). A moça então busca a ajuda da cartomante Custódia (Claudia Jimenez) para ajudá-la a conquistar o rapaz, que alerta a jovem que ela precisa tomar cuidado com seu estilo de vida, pois convive com os sete pecados capitais e só será feliz de verdade quando se afastar deles.

Enquanto isso, surge no caminho de Beatriz a vilã Ágatha (Claudia Raia), que deseja conquistar todo o dinheiro da garota. Ao perceber a aproximação dela de Dante, ela então tenta atrapalhar o casal.

Rebelde

A Globoplay vai aproveitar a passagem da turnê de Rebelde pelo Brasil para colocar a primeira temporada completa da novela mexicana no catálogo. A trama entra em novembro no streaming, ainda sem dia exato revelado. Como apenas o primeiro ano do folhetim será adicionado, o público vai poder conferir 215 capítulos. Os outros 225 capítulos da produção, da segunda e terceira temporada, não tem previsão de entrar no catálogo no momento.

A história da novela Rebelde se passa na Elite Way School, um colégio particular de prestígio com um departamento de música invejável, e segue os passos de seis estudantes: a mimada e endinheirada Mia Colucci (Anahí), a também rica Roberta (Dulce Maria), o herdeiro de um importante político Diego (Christopher Uckermann), e Miguel (Alfonso Herrera), Lupita (Maite Perroni) e (Christian Chavez), que diferente dos outros três são de origens humildes.

A Mão do Eurico | Estreias da Globoplay em novembro

Outra produção confirmada entre as estreias da Globoplay em novembro de 2023, ainda sem dia exato, é o documentário A Mão do Eurico. A obra vai mostrar a história de Eurico Miranda, um dos dirigentes do futebol mais famosos do país. Entre polêmicas e títulos, o documentário apresenta o que transformou o presidente do Vasco em um homem de fama reconhecida em todo o país. Ele faleceu em março de 2019, aos 74 anos de idade, vítima de um câncer no cérebro

Ritmo de Natal

Ritmo de Natal vai passar nos cinemas e também entrar na Globoplay em novembro de 2023. Depois, em dezembro, será exibido na TV aberta, segundo o site oficial da emissora, que ainda não revela a data exata. O longa-metragem tem no elenco a veterana Taís Araujo, e Clara Moneke e Isacque Lopes, que recentemente fizeram sucesso com a novela Vai na Fé.

A história se passa durante o fim de ano, quando o casal Mileny (Clara Moneke) e Dante (Isacque Lopes) vão passar o primeiro natal juntos. Ela é uma cantora de funk e filha de um MC, enquanto ele é um violinista clássico, filho de uma pianista, Inês (Taís Araujo). Suas famílias tão diferentes causam um choque cultural e também confusões, o que pode até atrapalhar o romance dos dois.

