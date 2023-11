Veja o horário do show do RBD - Foto: Reprodução/Divulgação

Primeiro show do RBD será hoje, 9. Grupo segue no país até 19 de novembro.

Horário do show do RBD hoje no Rio de Janeiro

O primeiro show do RBD no Brasil com a turnê Soy Rebelde vai ser nesta quinta-feira, 9 de novembro, no Engenhão. O grupo terá mais sete concertos no país nos próximos dias e é importante saber o horário para se organizar e não perder nada do evento. Veja programação!

Que horas vai ser o show do RBD no RJ?

O show do RBD hoje, 9 de novembro, no Rio, vai começar no Engenhão às 20h30. Os portões serão abertos algumas horas antes, às 16h00, para quem já quiser entrar no estádio e procurar o melhor local possível para acompanhar o evento.

Para quem pretende chegar cedo, é importante saber que a organização das filas para o show desta quinta já começou. Ele teve início às 21h00 de quarta-feira e serve para que cada público já forme a fila separada por setor. As barracas de quem estava acampando há meses para o show do RBD de hoje na frente do Engenhão já foram encerradas, às 08h00 desta quinta.

O show de amanhã, sexta-feira, 10 de novembro, também será no Engenhão e repetirá o mesmo horário, 20h30 começo do show e 16h00 a abertura dos portões. Essas serão as únicas apresentações do grupo mexicano no Rio de Janeiro, as demais shows ocorrerão em São Paulo.

A organização da fila do show de amanhã vai começar na noite desta quinta-feira, 9, a partir das 21h00, segundo a Eventim Brasil, responsável pela venda dos ingressos. As barracas dos fãs que acamparam para o concerto de sexta serão retiradas do local a partir das 08h00 de amanhã, 10.

Os acessos para cada setor já foram definidos. Quem comprou pista premium e camarote leste entrará pelo portão norte, na rua das oficinas 125, quem tem ingresso de pista e cadeira sul vai entrar pelo portão sul, na rua arquias cordeiro 1396. Já o pessoal do camarote oeste, cadeira superior e inferior oeste vai entrar pelo portão oeste, na rua josé dos reis, 359. Por último, quem for cadeira superior e inferior leste vai entrar pelo portão leste na rua dr.padilha 164.

Show do RBD vai ser transmitido ao vivo?

O show do RBD não será transmissão ao vivo oficial. No entanto, os fãs costumam publicar trechos das performances do evento nas redes sociais, então quem não for ao concerto pode conferir algumas partes se ficar de olho no Twitter, Instagram, Tiktok ou Facebook.

A forma mais fácil de conseguir conferir alguns vislumbres das apresentações é acessando as hashtags usadas pelos fãs para falar sobre o assunto, como #SoyRebelde, #SoyRebeldeTour, #Rebelde, #RebeldeBrasil, #RBD, entre outras.

Algumas vezes os fãs que não conseguiram ingresso tem a sorte de encontrar alguma live realizada por alguém no evento por meio de um celular. Como essas transmissões não são oficiais, nem sempre elas chegam até o fim do show e podem sair do ar por direitos autorais, falha na internet ou outros problemas.

Qual a setlist do show do RBD

Para a alegria dos fãs que querem treinar o que vão cantar no show do RBD, a Eventim lançou a setlist baseada nos concertos anteriores da banda em outros países. Ela pode mudar de acordo com a vontade dos artistas sem aviso prévio.

Entre as canções, aparecem algumas das mais emblemáticas do grupo latino, como Sólo Quédate en Silencio, Nuestro Amor, a marcante Sálvame e é claro o hit Rebelde.

Seltlist show do RBD:

1 - Tras de Mí

2 - Un Poco De Tu Amor

3 - Cerquita de Ti

4 - Aún Hay Algo

5 - Otro Día Que Va

6 - Medley Así Soy Yo, Cuando el Amor se Acaba e Fuego

7 - Inalcanzable

8 - Medley Tenerte y Quererte, Me Voy, Dame, Y No Puedo Olvidarte e Para Olvidarte de Mí

9 - Enséñame

10 - Qué Hay Detrás

11 - Tu Amor

12 - Celestial

13 - Bésame Sin Miedo

14 - Ser o Parecer

15 - Medley Futuro ex-novio e Qué Fue Del Amor

16 - No Pares

17 - Este Corazón

18 - Siempre He Estado Aquí

19 - Medley Era La Musica, Wanna Play e Cariño Mío

20 - Empezar Desde Cero

21 - Solo Quédate En Silencio

23 - Sálvame

24 - Nuestro Amor

25 - Rebelde

Horário do show do RBD em SP

Para quem já está se preparando para os shows de São Paulo, é importante sabe que eles começarão meia hora mais cedo do que os concertos no Rio de Janeiro. Na terra da garoa, o show do RBD vai ter início às 20h00, tanto no Morumbi quanto no Allianz Parque. Em ambos, o horário da abertura dos portões será às 16h00.

Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni se apresentarão no Morumbi nos dias 12 e 13 de novembro, domingo e segunda-feira. Já no Allianz farão quatro shows, de 16 a 19 de novembro, quinta, sexta, sábado e domingo.

Ainda não foram divulgadas informações pela Eventim ou Live Nation do horário em que as filas começarão a ser formadas nos shows de São Paulo. Os detalhes por enquanto são apenas dos concertos do Engenhão.

Próximos shows internacionais no Brasil

O show do RBD será apenas um dos muitos concertos que marcarão o país nas próximas semanas. O mês de novembro e dezembro estão cheios de artistas internacionais que pisarão por aqui. Veja a lista:

Roger Waters

-11/11: São Paulo, Allianz Parque

-12/11: São Paulo, Allianz Parque

Red Hot Chili Peppers

-10/11: São Paulo, Estádio do Morumbi

-13/11: Curitiba, Estádio Couto Pereira

-16/11: Porto Alegre, Arena do Grêmio

Taylor Swift

-17/11: Rio de Janeiro, Engenhão

-18/11: Rio de Janeiro, Engenhão

-19/11: Rio de Janeiro, Engenhão

-24/11: São Paulo, Allianz Parque

-25/11: São Paulo, Allianz Parque

-26/11: São Paulo, Allianz Parque

Alanis Morissette

-14/11: São Paulo, Allianz Parque

Paul McCartney

-30/11: Brasília, Arena BRB

-03/12: Belo Horizonte, Arena MRV

-04/12: Belo Horizonte, Arena MRV

-07/12: São Paulo, Allianz Parque

-09/12: São Paulo, Allianz Parque

-10/12: São Paulo, Allianz Parque

-13/12: Curitiba, Estádio Couto Pereira

-16/12: Rio de Janeiro, Estádio Maracanã

Primavera Sound

-02/12: São Paulo, Autódromo de Interlagos

-03/12: São Paulo, Autódromo de Interlagos

Colbie Caillat

-07/12: São Paulo, Vibra

-08/12: Porto Alegre, Teatro do Bourbon Country

-09/12: Rio de Janeiro, Vivo Rio

