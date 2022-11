Como estão os filhos das Kardashians hoje?

O clã Kardashian é conhecido através das cinco irmãs, Khloé, Kim, Kourtney, Kendall e Kylie, que ficaram milionárias com o reality show que mostra suas vidas, além das carreiras como modelos e empresárias. Com exceção de Kendall, todas elas são mães e seus herdeiros também fazem sucesso na web. Veja como estão os filhos das Kardashians.

Como estão os filhos das Kardashians: os herdeiros de Kim

Kim Kardashian é mãe de quatro filhos, frutos do relacionamento com seu ex-marido, o rapper Kanye West.

A primogênita é North West, com 9 anos de idade. A garota tem chamado atenção por ser fashionista desde pequena, aparecendo vestida com peças das mais badaladas grifes americanas e europeias. Ela também é bastante ativa nas redes sociais - mãe e filha possuem uma página juntas no Tik Tok, onde postam dezenas de vídeos engraçados e dancinhas juntas. Hoje, a conta ultrapassa mais de 9 milhões de seguidores.

Além do sucesso nas redes, um dos talentos de North é a pintura. A garota sempre aparece no Instagram da mãe mostrando alguns quadros que ela mesma fez.

A socialite também é mãe de Saint West, de 6 anos, Chicago West, de 4 anos, e Psalm West, de 3 anos. O segundo filho de Kim já se mostrou bastante talentoso - em janeiro deste ano, a famosa postou alguns stories do herdeiro cantando. Ele também joga futebol e basquete.

Os dois filhos mais velhos foram gerados por Kim. Já os mais novos vieram ao mundo por meio de barrigas de aluguel.

Quem Gisele já namorou? Os romances da super modelo

Filhos de Kourney Kardashian

Kourtney é mãe de três filhos: Mason Disick, de 12 anos, Penelope Scotland Disick, 10, e Reign Aston Disick, 7. As crianças são frutos do casamento da socialite com o empresário Scott Disick, de quem se separou em 2015. Atualmente, a socialite é casada com o músico Travis Barker.

Apesar da família famosa, Mason é um garoto mais reservado. Ele é o que menos aparece nas redes sociais da mãe e também quase não faz aparições no reality Keeping Up With the Kardashians, o que levou os internautas a especularem o porquê do garoto se manter tão recluso. No entanto, se trata apenas de uma escolha pessoal do herdeiro, que não gosta muito de fotos.

Já Penelope e Reign costumam aparecer mais vezes tanto no Instagram quanto no reality show da família.

Quando é a Farofa da Gkay? Veja programação do evento

Como estão os filhos das Kardashians: os herdeiros de Khloé

Khloé Kardashian é mãe de dois filhos. Sua primeira filha, True, tem 4 anos de idade, fruto do relacionamento com seu então marido Tristan Thompson, de quem se separou em dezembro de 2021 após alguns escândalos de traição por parte do atleta.

Em agosto deste ano, nasceu o segundo filho do casal, cujo nome ainda não foi revelado. A criança veio ao mundo através de uma barriga de aluguel, mas o casal não reatou. A decisão de ter um segundo herdeiro já havia acontecido antes da separação.

Quem é Alba Baptista? Namorada de Chris Evans é filha de brasileiro

Filhos de Kylie Jenner

Kylie Jenner mantém um relacionamento com o rapper Travis Scott desde 2017, entre idas e vindas. A primeira filha do casal, Stormi, nasceu em 2019. A famosa manteve a gravidez completamente privada e só comunicou ao mundo que se tornou mãe quando a bebê nasceu, pegando os internautas de surpresa.

Aos 3 anos, a menina já é um sucesso nas redes sociais. Kylie e Stormi gravam conteúdo para o YouTube juntas - um dos mais famosos é um vídeo da mãe e filha juntas ensinando a fazer receitas de biscoitos caseiros para o Natal, que fez os internautas se derreterem com a fofura da menina.

Em fevereiro deste ano, Kylie deu à luz ao segundo filho de Travis Scott. Assim como Khloé, ela ainda não divulgou o nome da criança e também não publicou nenhuma foto do rosto do bebê.