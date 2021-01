Kourtney Kardashian está namorando Travis, baterista do Blink 182

Segundo o E!, site e canal internacional sobre entretenimento, Kourtney Kardashian está namorando Travis Barker, o baterista da banda Blink-182. O portal conversou com uma fonte próxima ao casal que afirmou que eles sempre tiveram química.

Vizinhos e amigos de longa data, Kourtney Kardashian e Travis Barker já haviam publicado foto no mesmo dia e aparentemente no mesmo local, a casa de Kris Jenner, mãe da influenciadora.

O músico e a socialite moram na mesma vizinhança, em Calabasas, na Califórnia, e tem uma longa amizade, por isso já foram vistos juntos antes, no entanto, o E! afirma que o relacionamento entre eles é mais do que amizade. “Ele sempre gostou dela. A química sempre existiu. Eles têm muito em comum, e Kourtney Kardashian sempre se sentiu atraída por Travis Barker como pai. Ele é incrível, presente, e ela ama isso sobre ele. Eles gostam de ficar em casa com suas respectivas crianças, que se dão muito bem. Está tudo indo bem, e eles não estão se sentindo pressionados a assumir algo sério neste momento”, comentou uma fonte próxima do casal ao portal.

Outra fonte internacional afirma o relacionamento entre Kourtney Kardashian e Travis Barker e diz ter falado com uma fonte que conhece as celebridades de perto: a revista People, que disse que o namoro está acontecendo há poucos meses. “Eles estão juntos em Palm Springs. Os dois estão namorando há um mês ou dois. Eles são amigos há muito tempo, mas virou algo romântico. O Travis já gosta dela há algum tempo”, contou a fonte.

Travis tem comentado no Instagram da influenciadora

As matérias publicadas sobre o suposto relacionamento entre o músico e a socialite frisaram que Travis Barker tem feito comentários nas fotos publicadas por Kourtney Kardashian no Instagram. Além disso, ambos publicaram foto em Palm Springs, no mesmo dia, lugar em que fica a casa da mãe da empresária.

Tanto Kourtney Kardashian quanto Travis Barker já foram casados e tem filhos, a socialite é mãe de três crianças, Mason de 11 anos, Penelope de 8 e Reign, que tem 6 anos. O baterista da banda Blink-182 é pai de adolescentes: Alabama, que tem 15, e Landon de 17 anos.

