Conheça os 10 YouTubers mais bem pagos de 2020

Uma das maiores certezas da era digital é a de que influenciadores digitais relevantes conseguem fazer uma fortuna em redes sociais. Certamente, os produtores do YouTube são algumas dessas celebridades mais bem pagas; segundo levantamento da Forbes, os YouTubers mais bem pagos podem ganhar entre US$ 15 mi e US$ 29,5 mi por ano.

Por isso, listamos abaixo os dez YouTubers mais bem pagos de 2020. Confira:

Ryan Kaji – US$ 29.5 mi

Em primeiro lugar entre os mais pagos está Ryan Kaji, uma criança de nove anos. O YouTuber mirim levantou mais de 29 milhões entre 2019 e 2020. O dinheiro vem como resultado de seus vídeos e, principalmente, do licenciamento de 5000 brinquedos baseados em conteúdos do seu canal. Seus vídeos são focados no público infantil e trazem brincadeiras, experimentos e histórias divertidas. Atualmente, seu canal acumula mais de 12 bilhões de visualizações.

Mr. Beast – US$24 mi- YouTubers mais bem pagos

A outra celebridade milionária do YouTube é Mr. Beast, nome “artístico” de Jimmy Donaldson. Seu conteúdo mistura humor e façanhas que podem envolver muito dinheiro ou coisas malucas, como rodar em uma roda gigante por mil vezes seguidas. Embora esteja atrás do YouTuber mais bem pago, Mr. Beast possui mais seguidores na rede (47,8 milhões). Parte de sua fortuna vem de seu merchandise e de acordos com empresas como Microsoft, Electronic Arts e outras.

Dude Perfect – US$23 mi- YouTubers mais bem pagos

Diferente dos YouTubers anteriores, o canal Dude Perfect é gerido por 5 amigos. Juntos eles faturam US$ 23 milhões fazendo vídeos misturando esportes e acrobacias, mas também há conteúdos com brinquedos como sabres de luz e Nerfs. Alguns de seus conteúdos mais populares são de trickshots, arremessos de bolas que podem parecer improváveis ou impossíveis de serem realizados.

Rhett and Link – US$20 mi

A essa altura da lista de YouTubers mais bem pagos, já podemos perceber que conteúdos focados em entretenimento possuem mais chance de darem certo. Este também é o caso de Rhett e Link do canal Good Mythical Morning. A dupla faz conteúdos que misturam nerdices e coisas absurdas como comer escorpiões e todos os sabores existentes de Pringles. Para gerir vários canais, e fazer mais dinheiro , os dois fundaram a Mythical Entertainment, uma empresa com mais de 100 funcionários. Fora isso, sua renda também vem de conteúdo exclusivos a fãs.

Markiplier – US$19.5 mi – YouTubers mais bem pagos

Outro YouTuber bem-humorado e bem pago é Markiplier. Seu sucesso já foi reconhecido até na TV americana, quando foi entrevistado pelos apresentadores Jimmy Kimmel e Seth Meyers; comprovando que YouTubers já possuem estatura de grandes celebridades. Seu canal possui uma premissa bem simples, pois seus vídeos o mostram jogando jogos populares e fazendo piadas. Quem não gostaria de faturar alguns milhões de dólares se divertindo com jogos?

Preston Arsement – US$19 mi

Novamente, outro YouTuber que gosta de jogos e pegadinhas. Preston Arsement agrada pré-adolescentes e adolescentes jogando games como Minecraft, Call of Duty e Roblox. Embora seja focado em jogos, Preston também é popular por pregar peças em amigos (como no vídeo acima).

Nastya – US$18.5 mi – YouTubers mais bem pagos

Surpreendentemente, há outra criança milionária no hall de YouTubers mais bem pagos de 2020. Nastya é uma garota russa de apenas seis anos, mas é a mais popular de todas na lista. Seu canal de brincadeiras possui mais de 190 milhões de inscritos e acumula quase 40 bilhões de visualizações. Ela também é extremamente popular no TikTok. Isso ocorre como resultado de seu conteúdo que não possui falas ou linguagem avançada; desta forma, ela alcança crianças de todo o mundo.

Blippi – US$17 mi

Blippi é o único adulto desta lista que é especializado em conteúdo para crianças. COm experimentos e outras tarefas interessantes, o YouTuber de 32 anos se veste de maneira excêntrica para ensinar coisas básicas para os pequenos. Seu dinheiro não vem só do YouTube, mas também de fantasias baseadas em seu visual e vídeos em plataformas como Hulu e Amazon.

David Dobrik – US$15.5 mi – YouTubers mais bem pagos

Outro rei do nonsense, David Dobrik faz seus US$ 15,5 milhões com vídeos bestas que caçam cliques. Alguns exemplos notáveis são coisas como: dirigir um conversível em uma máquina de lava-rápido e raspar o corpo todo. Nada muito inteligente ou esforçado, mas arranca risadas de 18 milhões de inscritos. Seu conteúdo também rendeu também patrocínios de marcas como EA, Bumble e Prime Video.

Jeffre Star – US$15 mi

Certamente, Jeffre Star é a estrela mais controversa de toda a lista. Embora faça milhões de dólares com linhas de maquiagem encarecidas, Star ficou um tempo longe do YouTube após uma acusação de abuso sexual e falas racistas. Mesmo assim, o YouTuber está na lista de mais bem pagos de 2020 e ainda possui 16,9 milhões de inscritos em seu canal de maquiagens.