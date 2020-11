As redes sociais ajudaram a ampliar o debate racial e social na internet e os youtubers negros tem um papel fundamental nesse processo. Sem dúvidas, eees são responsáveis pela transmissão de informações para muitos que se sentem representados por eles. Essas pessoas tiveram a sua história silenciada por anos e encontraram nas redes sociais um espaço de luta e representatividade.

Então, hoje é possível encontrar influenciadores digitais negros que falam sobre moda, cabelo, decoração, entre outros temas. Além disso, essas pessoas ditam tendências através dos seus gostos pessoais e compartilham saberes para o seu público.

No entanto, esses influencers também promovem outros tipos de conteúdos nas redes sociais. Uma série de canais antirracistas foram surgindo no Youtube, trazendo à tona temas sociais polêmicos e causando um desconforto necessário para promover mudanças. O racismo é um desses assuntos que ganharam destaque através das vozes dos youtubers negros.

Por isso, listamos aqui alguns dos nomes mais conhecidos da internet para você conhecer agora mesmo. Confira os youtubers negros antirracistas que nos ajudam a amplificar nossos conhecimentos sobre temas raciais.

Os mais conhecidos youtubers negros da atualidade

Buscar boas referências é um dos primeiros passos para ter uma visão mais ampla, sobretudo quando não se conhece sobre determinado assunto. Mas quando se trata de questões raciais importantes, é fundamental escutar quem sente o preconceito na pele.

Então, se você está em busca de canais antirracistas de youtubers negros, certamente irá adorar essa lista que fizemos. Aliás, aproveite para seguir todos eles e saber como é possível ajudar no combate ao racismo.

Canal Afros e Afins, por Nataly Neri

Primeiramente, o Afros e Afins é um dos canais mais interessantes de youtubers negros, para quem deseja ficar por dentro de temas atuais importantes. Ele possui mais de 700 mil inscritos e mais de 31 milhões de visualizações em seus vídeos.

Esse projeto foi iniciado pela blogueira Nátaly Neri e é um espaço de compartilhamento das suas descobertas, dos seus processos individuais e do seu olhar sobre o mundo. Ela aborda de maneira simples temas como gênero, raça, sustentabilidade, beleza e slow living.

Aliás, ela também produz conteúdos voltados para sexualidade, alimentação vegana, consumo consciente e relacionamentos. Por isso, seus vídeos são recomendados para pessoas que desejam expandir seus conhecimentos sobre esses assuntos através desses debates.

Vale salientar que os vídeos são distribuídos em playlists com temas. Ou seja, se você tiver interesse sobre determinado assunto, poderá ir diretamente à playlist certa. Sem dúvidas, a Nataly é uma dos nomes mais importantes dessa lista de youtubers negros e da sua geração.

Canal de Pretas, por Gabi Oliveira

Outro nome muito importante é o da influenciadora Gabi Oliveira. Se você é daquelas pessoas mais atentas, provavelmente já deve ter visto o seu rosto estrelando algum comercial de creme para cabelos.

Gabi é uma das blogueiras negras mais influentes atualmente e possui mais de 600 mil inscritos no Youtube. Mas além de youtuber negra, ela possui um perfil no Instagram com 450 mil seguidores e ainda é representante de marcas.

Em seus vídeos, ela aborda temas como beleza, incluindo maquiagem e cabelo, autocuidado e comportamento. Além disso, os conteúdos voltados para o tema racial também são bastante visualizados. Ela ainda produz resenhas de produtos, além de dicas de séries e filmes.

Aliás, como uma mulher de pele negra, Gabi Oliveira direciona alguns dos seus vídeos para mulheres como ela, que precisam se sentir representadas. Por isso, sem dúvidas, ela também segue como uma das mais importantes referências dessa lista de youtubers negros antirracistas.

Canal de Spartakus Santiago – Importante referência de youtubers negros

O youtuber negro Spartakus Santiago possui um canal com mais de 220 mil inscritos, no qual aborda temas como racismo, atualidades e cultura pop.

Com mais de 6 milhões de visualizações nos seus vídeos, ele busca ampliar o entendimento sobre negritude e sexualidade, com foco em pessoas pretas.

Vale mencionar que ele é considerado um dos youtubers negros mais ativos no Brasil. Por isso, se você não o conhece ainda, vale a pena conhecer os seus vídeos.

Canal Muro Pequeno, por Murilo Araújo

O canal Muro Pequeno foi criado em 2015 e possui 137 mil inscritos, além de ter mais de 4 milhões de visualizações nos vídeos. Ele é produzido por Murilo Araújo, militante negro, cristão e das causas raciais e LGBTQI+.

Em seus vídeos, Murilo faz problematizações sobre o racismo, sobre a vida e outros temas sociais importantes.

Canal Papo de Preta, por Natália Rumualdo e Maristela Rosa

O Papo de Preta também possui uma relevância significativa e direciona os seus vídeos para o combate ao racismo. O canal possui 175 mil inscritos, e é liderado por Natália Rumualdo e Maristela Rosa, duas mulheres pretas e conscientes do seu espaço no mundo.

Além de temas raciais, elas trazem discussões sobre a sociedade, beleza, cultura pop e cotidiano. E o mais interessante: sobre o olhar das mulheres negras.

Gostou? Certamente essas dicas de youtubers negros te ajudarão a se informar mais sobre pautas raciais e outros temas. Então fica a dica de sites antirracistas incríveis para consumir no seu tempo livre.