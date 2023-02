Neymar vai sair do PSG em 2023? O que sabemos sobre a mudança

Polêmico dentro e fora de campo, Neymar pode estar de saída do Paris Saint-Germain. Em fevereiro de 2023, a mídia francesa passou a noticiar que o jogador estaria de saída do PSG ainda me 2023 por causa do baixo resultado no clube, desproporcional ao valor do craque.

De acordo com o jornal francês Le Parisien, no dia 15 de fevereiro, o camisa 10 do PSG deve ir para o Chelsea.

As especulações tomaram outro rumo depois que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se encontrou com o novo dono do Chelsea, Todd Boehly, da Inglaterra, para discutir o caso de Neymar.

Ainda conforme a publicação francesa, Neymar poderia trocar a Ligue 1 pela Premier League no próximo verão, ou seja, a partir de junho de 2023. A negociação da mudança chega a 60 milhões de euros, o equivalente a R$ 331 milhões, cravou a imprensa internacional.

No jogo contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions, o atacante não foi bem e o seu desempenho dentro de campo lhe rendeu críticas de todos os lados. Este seria um dos motivos para desfazer-se de Neymar para a próxima temporada.

Contudo, o contrato de Neymar, entretanto, vai até junho de 2027.

O desempenho ruim dentro de campo nos últimos jogos não é o único motivo para forçar a provável saída de Neymar do Paris Saint-Germain.

Segundo o L'Equipe, jornal da França, Neymar e Marquinhos teriam discutido com o diretor de futebol do clube, Luís Campos, após o profissional cobrar e até criticar o desempenho do elenco após a eliminação na Copa da França para o Olympique de Marseille.

Na entrevista coletiva antes do jogo contra o Bayern de Munique, 13 de fevereiro, Neymar confirmou a discussão com o diretor esportivo, afirmando que é normal não concordarem fora de campo.

“Existe muito respeito entre todos nós. Às vezes não concordamos, mas sempre conversamos para melhorar o que pode ser. O Paris Saint-Germain está acostumado a vencer todas as partidas. Quando perdemos gera frustração e falar sobre isso entre nós faz parte do processo de crescer e melhorar o que está errado. Devemos continuar lutando juntos pelo mesmo objetivo".

Números de Neymar no PSG

Apesar de muitas críticas de torcedores, o brasileiro apresenta números considerados bons para a temporada. Neymar coleciona 18 gols em 29 jogos, além de 16 assistências.

Os confrontos são do Campeonato Francês, Copa da França, Champions League e Supercopa da França, torneio em que o PSG foi campeão em cima do Nantes.

No fim do ano passado, Neymar mostrou-se focado e 100% dedicado ao início da temporada no PSG. Chegou cedo aos treinos e apresentou grande desempenho no Campeonato Francês com o time. Na Copa do Mundo do Catar, inclusive, jogou com a Seleção Brasileira e foi fundamental no caminho até as quartas de final.

Neymar, entretanto, ainda sofre com críticas. Seja pela vida polêmica, ou por deixar a desejar em campo.

