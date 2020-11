Courteney Cox recria a cena famosa de Friends em que sua personagem, Mônica, coloca um peru na cabeça e faz uma dança para Chandler. Essa foi a primeira vez que Chandler disse que a amava, e a cena é um dos ícones na série.

Além disso, a cena também se tornou um gif bem famoso da série.

Assim, duas décadas depois que o episódio foi ao ar, Courteney Cox usou o Instagram para recriar a famosa dança do peru.

“Feliz Dia de Ação de Graças a todos. Espero que você esteja tendo um ótimo dia. Estou me sentindo muito grata”, disse Cox na postagem. “E também, se eu conseguir mais um – maldito GIF daquele peru na minha cabeça dançando como uma tola, eu vou explodir!”.

Cox então acrescentou: “De qualquer forma, já que sou o símbolo do Dia de Ação de Graças, aqui está, espero que isso o faça feliz”. A atriz então mostrou a si mesma dançando com o rosto enfiado no que parece ser um peru de verdade.

Courteney Cox recria cena do peru

Cox e suas co-estrelas – Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer e Matt LeBlanc – se reunirão em março de 2021 para finalmente filmar a reunião de “Friends“.

A notícia foi divulgada pelo ator Matthew Perry em sua página no twitter.

“Reunião de Friends sendo remarcada para o início de março. Parece que temos um ano agitado chegando. E é assim que eu gosto!”, escreveu o ator.

A princípio, o especial foi anunciado em fevereiro com todo o elenco e o produtor executivo. Contudo, devido a pandemia, as gravações tiveram que ser adiadas.

Assim, de acordo com a Fox, “o especial improvisado da reunião do elenco, junto com todos os 236 episódios da série vencedora do Emmy, estará disponível para assinantes do HBO Max”.