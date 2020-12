‘Dança dos Famosos’ sofre três baixas e Faustão se pronuncia

O quadro “Dança dos Famosos” tem sofrido baixas e afastamentos por conta de problemas de saúde dos competidores, muitos ocasionados pelo novo coronavírus. Faustão anunciou mais três desfalques, no domingo (6), e aproveitou para pedir desculpas aos telespectadores. “Realmente, essa pandemia está atrapalhando a vida de muita gente e atrapalhando até a sua alegria aqui na Dança.”

O que o Faustão falou sobre a “Dança dos Famosos”?

“Uma explicação logo na abertura. Neste ano, Beto Silva, o diretor da Dança, teve problemas como toda a equipe por causa da pandemia de Covid-19. Nós já tivemos as saídas de Marcelo Serrado, agora Lucy Ramos e Bruno Belutti, cada um com um problema, seja com professor ou algum parente contaminado”, disse.

Faustão também lamentou outros desfalques, como o de Felipe Titto, que teve o novo coronavírus. Juliano Laham saiu por conta da necessidade de uma cirurgia para retirada de um tumor benigno no rim, enquanto Zé Roberto apresentou dores na lombar. Danielle Winits precisou se afastar após torcer o tornozelo durante um ensaio, mas retornou à competição.

“A gente pede desculpa ao público telespectador, mas realmente essa pandemia está atrapalhando a vida de muita gente e atrapalhando até a sua alegria aqui na Dança.”

Neste domingo (6), começaram as semifinais, disputadas em duas semanas, com grupos separados. “No domingo que vem, talvez eles (os três últimos afastados) estejam aqui. É uma Dança que começou com 12 concorrentes e nós tivemos de contornar.”

No grupo 1, Danielle Winits e Fernando Schellenberg receberam 59,7 pontos. Na sequência, vem a dupla Luiza Possi e Daniel Norton, com 59,6 pontos; e Guta Stresser e Jefferson Bilisco, com 58,9 pontos.

“Esperamos a recuperação também da Lucy Ramos com Léo Santos, Bruno Belutti e Bruna Santos, e Marcelo Serrado e Beatriz Larrat.” Caso consigam voltar, vão concorrer com André Gonçalves e Paula Santos; e Isabeli Fontana e Igor Maximiliano.

As três duplas semifinalistas mais bem pontuadas se classificam para a final. Segundo o apresentador, será realizada no dia 20 de dezembro, com apresentações de valsa e tango.