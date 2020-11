De candy color a trenzinho: famosos mostram árvores de Natal

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Falta exatamente um mês para o Natal. Em meio a uma ano conturbado por conta da pandemia de Covid-19, os encontros de fim de ano prometem ser diferentes e seguir cuidados extras. Mas os enfeites com a temática já tomam conta dos estabelecimentos e das casas dos famosos. A árvore de Natal é o grande destaque nas redes sociais, como a de Larissa Manoela, Kelly Key e Luma Costa.

Como são as árvores de Natal dos famosos?

O objeto mais tradicional de fim de ano aparece em verão grande na casa dos famosos. E a decoração é variada. Larissa Manoela apostou em candy colors, com bolas, doces e laços. Kelly Key ousou ao acoplar um trenzinho elétrico de brinquedo. Luma Costa escolheu bolas douradas de diferentes tamanhos. Flávia Alessandra e Íris Stefanelli ainda não revelaram as suas, mas posaram ao lado de opções dispostas no hall do prédio. Inspire-se:

Larissa Manoela

“Natal tá chegando e a minha árvore esse ano é toda candy color pra combinar com a minha casinha aqui no Rio”, comentou Larissa Manoela em seu Instagram. Conta com bonecos de neve, pirulitos, sorvetes, laços e bolas. E aí, gostou?

Luma Costa

Luma Costa escolheu bolas douradas de diferentes tamanhos para decorar a árvore de Natal, arrematada com uma ponteira em formato de estrela. Ao lado, um Papai Noel com roupa branca e cinto dourado.

Árvore de Natal da Kelly Key

Kelly Key publicou um vídeo em que aparece enfeitando a árvore de Natal com pisca-pisca, flores vermelhas, folhagens prateadas. O destaque é o trem elétrico de brinquedo encaixado no centro do enfeite.

Marcio Garcia

Na casa do Marcio Garcia, a árvore de Natal grande traz enfeites em dourado e vermelho. Papai Noel e bonecos de neve em diferentes tamanhos estão dispostos ao redor.

Flayslane

A ex-BBB Flayslane também mostrou a árvore de Natal em seu Instagram. Foi incrementada com enfeites predominantemente na cor rosa.

Íris Stefanelli

Íris Stefanelli posou ao lado da árvore de Natal, disposta na área comum do prédio. Os itens decorativos são em vermelho e prata.

Flávia Alessandra tirou foto com árvore de Natal ao fundo

“A árvore não é minha, mas me fez lembrar que preciso urgente montar a minha. Quem aí já montou?”, perguntou no Instagram. O item decorativo, que incrementou a foto da atriz, traz bolas vermelhas e laços dourados, em tamanhos variados.

